LGBT ile ilgili soruya 'tercih meselesi' yanıtını veren Zafer Partisi lideri Özdağ hassas bir konuya dikkat çekerek ateş püskürdü - Son Dakika
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LGBT ile ilgili soruya 'tercih meselesi' yanıtını veren Zafer Partisi lideri Özdağ hassas bir konuya dikkat çekerek ateş püskürdü

04.12.2022 17:47

Katıldığı bir YouTube yayınında kendisine sorulan LGBT ile ilgili soruya 'tercih meselesi' yanıtını veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Özdağ, gelişmeler sonrası yeni bir açıklamada bulunarak, "Kur'an kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara susan sizsiniz. Bir defadan bir şey olmaz diyenlere susan sizsiniz. Erkek çocuklarını dağa götürüp zina değil diye tecavüz eden Taliban ile kucaklaşan sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir Youtube kanalında kendisine sorulan LGBT'ye ilişkin soruyu yanıtladı. Özdağ konuyla ilgili "LGBT'ye kimsenin söz söyleme hakkı yok. Bu bir tercih meselesi" ifadesini kullandı.

TEPKİ TOPLADI

Özdağ'ın yaptığı bu açıklamada sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Gelen tepkilere yine sosyal medya üzerinden cevap veren Özdağ Kuran kurslarında yaşanan skandalları işaret etti.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara susan sizsiniz. Bir defadan bir şey olmaz diyenlere susan sizsiniz. Erkek çocuklarını dağa götürüp zina değil diye tecavüz eden Taliban ile kucaklaşan sizsiniz. LGBT konuşsa bazılarınızın sokağa çıkamayacağı söyleniyor."

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, LGBT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika LGBT ile ilgili soruya 'tercih meselesi' yanıtını veren Zafer Partisi lideri Özdağ hassas bir konuya dikkat çekerek ateş püskürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: LGBT ile ilgili soruya 'tercih meselesi' yanıtını veren Zafer Partisi lideri Özdağ hassas bir konuya dikkat çekerek ateş püskürdü - Son Dakika
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