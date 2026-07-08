CHP'li Başkan parti değiştirmeyi kendisi teklif etmiş - Son Dakika
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CHP'li Başkan parti değiştirmeyi kendisi teklif etmiş

CHP\'li Başkan parti değiştirmeyi kendisi teklif etmiş
08.07.2026 10:39  Güncelleme: 10:40
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Zafer Partisi Denizli İl Başkanı Yurdahan Özhan, CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın partiye katılım sürecinin kendi talebiyle başladığını, rozet takma merasiminin ardından yaptığı farklı açıklamanın şaşkınlıkla karşılandığını belirtti.

Zafer Partisi Denizli İl Başkanı Yurdahan Özhan, CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın Zafer Partisi'ne katılım sürecinin kendisinin talebi üzerine gerçekleştirdiğini belirtti.

CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımını yalanmamasının ardından bir açıklama yapan İl Başkanı Özhan, "Erkan Hayla, Zafer Partisi'ne katılma yönündeki iradesini bizzat tarafımıza iletmiş; bu açık beyanı üzerine süreç, siyasi teamüllere ve karşılıklı güven ilkesine uygun biçimde yürütülmüştür. Devamında, Burdur'un Tefenni ilçesinde bir program vesilesiyle bulunan Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yanına gidilmiş, Hayla'nın kendi talebi ve beyanı doğrultusunda rozet takma merasimi gerçekleştirilmiş, bu katılım da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kaldı ki Haylan'nın, yalnızca bu rozet takma merasiminin gerçekleşmesi için sabahın erken saatlerinde, Denizli Kale'deki görev yerinden Burdur Tefenni'ye kadar gelerek ve Genel Başkanımızın programına katılması, o tarihte ortaya koyduğu siyasi iradenin mahiyetini ayrıca izaha gerek bırakmayacak açıklıkta göstermektedir" dedi.

"Erkan Hayla'nın kısa süre içerisinde farklı bir açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadığını ve Zafer Partisi'ne katılmasının söz konusu olmadığını ifade etmesi, tarafımızca şaşkınlıkla karşılanmıştır" diyen Özhan, "Siyaset; anlık beyanlarla, günlük hesaplarla veya bulunduğu ortama göre değişen tutumlarla yürütülecek bir alan değildir. Hele ki milletin oyuyla seçilmiş makamları temsil eden kişilerin, attıkları her adımda açıklık, kararlılık ve siyasi ciddiyet göstermesi gerekir. Rozet takma merasimleri de nezaket gösterisiyle açıklanamayacak kadar ciddi; kamuoyuna karşı sorumluluk doğuran siyasi irade beyanlarıdır. Hayla'nın kısa süre içerisinde hangi değerlendirmeler sonucunda fikir değiştirdiğini, bu değişikliğin hangi saiklerle veya hangi telkinlerle ortaya çıktığını bilmemiz mümkün değildir. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Siyasi nezaketimizi koruyarak ifade ediyoruz; dün verilen sözün bugün başka bir ifadeyle gölgelenmesi, bizim değil, bu tercihi yapanların açıklamakla yükümlü olduğu bir durumdur. Zafer Partisi, kimsenin kısa süreli siyasi hesaplarının, geçici tereddütlerinin ya da sonradan ortaya çıkan çekincelerinin parçası olmayacaktır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yurdahan Özhan, Yerel Haberler, Zafer Partisi, Erkan Hayla, 3. Sayfa, Politika, Denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başkan parti değiştirmeyi kendisi teklif etmiş - Son Dakika

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