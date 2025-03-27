Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 30 üst düzey askeri yetkilinin İngiltere'de bir araya gelmesine ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'yi Rusya ile bir kan gölüne sürüklemeye çalıştığını belirterek, "Altın hayalleri, Avrupa kıtasını bir araya getirmektir. ve sonunda da Anglo-Sakson koalisyonuna katılacaklar" dedi.

Rusya, 30 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden üst düzey askeri yetkilinin geçtiğimiz hafta Perşembe günü İngiltere'deki Northwood askeri üssünde bir araya gelmesine tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, Ukrayna'ya barış gücü gönderme girişiminin tehlikesini çok iyi bildiğini belirterek, "Bu nedenle, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki muhtemel barış gücü birliğinin askeri üniformalarını anonimleştirme fikrini kurnazca gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin bu toplantıyla ne amaçladığına yönelik de konuşan Zaharova, "Neden bunu yaptıklarını anlıyoruz. Avrupa'yı Rusya ile bir kan gölüne sürüklemeleri gerekiyor. Kendileri yani Londra, bir zamanlar Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. Şimdi ise, AB'nin ekonomisini bozduktan sonra, altın hayalleri, Avrupa kıtasını bir araya getirmek. ve sonunda da Anglo-Sakson koalisyonuna katılacaklar" dedi.

"Rusya ve ABD girişimi yeniden başlatmak için yeni bir anlaşmanın şartlarını görüşüyor"

Zaharova açıklamasında ayrıca, Karadeniz tahıl girişimine de değinerek, Rusya ve ABD'nin girişimi yeniden başlatmak için yeni bir anlaşmanın şartlarını görüştüğünü bildirdi. - MOSKOVA