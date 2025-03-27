Zaharova: İngiltere AB'yi Rusya'nın peşine sürüklüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Zaharova: İngiltere AB'yi Rusya'nın peşine sürüklüyor

Rusya, İngiltere'nin AB askeri toplantısını eleştirerek, Avrupa'yı çatışmaya sürüklediğini savundu.

27.03.2025 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 30 üst düzey askeri yetkilinin İngiltere'de bir araya gelmesine ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'yi Rusya ile bir kan gölüne sürüklemeye çalıştığını belirterek, "Altın hayalleri, Avrupa kıtasını bir araya getirmektir. ve sonunda da Anglo-Sakson koalisyonuna katılacaklar" dedi.

Rusya, 30 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden üst düzey askeri yetkilinin geçtiğimiz hafta Perşembe günü İngiltere'deki Northwood askeri üssünde bir araya gelmesine tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, Ukrayna'ya barış gücü gönderme girişiminin tehlikesini çok iyi bildiğini belirterek, "Bu nedenle, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki muhtemel barış gücü birliğinin askeri üniformalarını anonimleştirme fikrini kurnazca gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin bu toplantıyla ne amaçladığına yönelik de konuşan Zaharova, "Neden bunu yaptıklarını anlıyoruz. Avrupa'yı Rusya ile bir kan gölüne sürüklemeleri gerekiyor. Kendileri yani Londra, bir zamanlar Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. Şimdi ise, AB'nin ekonomisini bozduktan sonra, altın hayalleri, Avrupa kıtasını bir araya getirmek. ve sonunda da Anglo-Sakson koalisyonuna katılacaklar" dedi.

"Rusya ve ABD girişimi yeniden başlatmak için yeni bir anlaşmanın şartlarını görüşüyor"

Zaharova açıklamasında ayrıca, Karadeniz tahıl girişimine de değinerek, Rusya ve ABD'nin girişimi yeniden başlatmak için yeni bir anlaşmanın şartlarını görüştüğünü bildirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, İngiltere, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zaharova: İngiltere AB'yi Rusya'nın peşine sürüklüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
04:39 Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 18:07:31. #7.12#
SON DAKİKA: Zaharova: İngiltere AB'yi Rusya'nın peşine sürüklüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement