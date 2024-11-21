Zaharova'ya Füze Saldırısı Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Zaharova'ya Füze Saldırısı Uyarısı

Zaharova, Yuzhmash'taki füze saldırısı hakkında yorum yapmaması için telefonla uyarıldı.

21.11.2024 19:23
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya basın toplantısı düzenlediği sırada kendisine gelen telefonda, "Masha, Yuzhmash'taki balistik füze saldırısıyla ilgili yorum yapma" uyarısında bulunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği balistik füze saldırısının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova basın toplantısı düzenlediği sırada telefonla uyarıldı. Telefonu cevaplayan Zaharova'ya üst düzey bir yetkili olduğu düşünülen kişi, "Masha, Yuzhmash'taki balistik füze saldırısıyla ilgili yorum yapma. Batılılar bununla ilgili konuşmaya başladı" diye uyarıda bulundu. Zaharova, gelen uyarıyı tebessümle karşılık vermesinin ardından basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerle ilgili yorumda bulunmadı.

"Zelenskiy'in planı hastalıklı fantezi"

Ukrayna tarafının Rus topraklarına yaptığı saldırılarla ilgili konuşan Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yeni açıkladığı, "direnç planı" ile ilgili konuşarak, "Bu meşruiyetini yitirmiş olan Zelenskiy'nin iktidarda kalmasını sağlamaya yönelik bir dizi hastalıklı fanteziden başka bir şey değil. Aslına bakarsanız, Onun da bunu saklamadığını düşünüyorum. Parlamentoda yaptığı konuşmada savaş bitene kadar Ukrayna'da seçim olmayacağını söyledi" dedi.

"Moldova lojistik üsse dönüştürülecek"

Moldova'da batı yanlısı Maya Sandu'nun tekrar seçimleri kazanmasıyla ilgili de konuşan Zaharova, Moldova - NATO ilişkilerine dair kaygılarını dile getirerek, "Moldovalıların çoğunluğunun NATO ile yakınlaşmaya karşı çıkmasına rağmen iktidar ülkeyi ittifaka yaklaştırmaya devam ediyor. Öncelik olarak NATO'nun güvenilir ortağı statüsünün korunması gösteriliyor. Siyasi analistlerin de işaret ettiği gibi uygulamada bu ülkenin Ukrayna ordusuna tedarik için lojistik üsse dönüştürülmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Maria Zaharova, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zaharova'ya Füze Saldırısı Uyarısı - Son Dakika

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