Zekeriya Birkan, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi\'ni ziyaret etti

Politika

Adalet Bakan eski Yardımcısı Zekeriya Birkan, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'ni ziyareti etti.

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin yargı camiasına farklı bir soluk getirdiğini dile getiren Birkan, Şube başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şube Başkanı Avukat Ahmet Doğu ise görev süresi boyunca hukuk camiası adına çok büyük hizmetlere imza atan Zekeriya Birkan'a teşekkür ederek, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Merkezi tarafından yayımlanan Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi'ni hediye etti - BURSA