Zelenskiy\'den Rusya\'ya bir şartla \'barış\' mesajı: Masaya oturmaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vloldimir Zelenskiy, ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ FORMATTA MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ"

Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıklayarak, "Ateşkesin ardından çıkmaz sokak olmaması için her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE ANLAŞMAK MÜMKÜN OLMAYACAK"

Toprak, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi çok sayıda karmaşık konuya dikkat çeken Zelenskiy, "Her şey üzerinde hızlı bir şekilde anlaşmak mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

4 ÜLKE KOŞULSUZ ATEŞKESİ GÖRÜŞECEK

Zelenskiy; Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna arasında 'koşulsuz ateşkes' konusunu ele alacağını açıklamıştı.