Zelenskiy, Berlin'e Sürpriz Ziyaret Gerçekleştiriyor

Alman basını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 28 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın başkenti Berlin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geleceğini duyurdu.

Almanya Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı üst düzey ziyaret için basın akreditasyonuna ilişkin bir duyuru gerçekleştirdi. Duyuruda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz'in görüşeceği isim belirtilmese de ziyarete ilişkin taslak program paylaşıldı. Duyurudan kısa bir süre sonra Alman der Spiegel dergisi, beklenen üst düzey ziyaretçinin Vladimir Zelenskiy olduğu bilgisini paylaştı.

Ukrayna ile Rusya ateşkes çabaları ana gündem

Şansölye Friedrich Merz'in, Zelenskiy ile yapacağı yüz yüze görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes çabaları bağlamındaki teknik görüşmelerin ilerletilmesine yönelik olası adımları ele almak istediği kaydedilirken Merz'in aynı zamanda Zelenskiy'e Rusya'ya yönelik baskıları arttırmayı amaçlayan yeni bir Avrupa Birliği yaptırım paketini planlandığının bilgisini vereceği ifade edildi. Görüşmelerde Almanya'nın Ukrayna'ya askeri desteğinin devamının da gündeme geleceği vurgulandı.

Friedrich Merz, göreve başladıktan birkaç gün sonra Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü. Merz, söz konusu ziyareti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte gerçekleştirmişti. Ziyaret ve sonrasında Rusya'ya 30 günlük bir ateşkes çağırısı yapılmıştı. - BERLİN