Zelenskiy: Kuzey Kore Askerleriyle İlk Çatışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Zelenskiy: Kuzey Kore Askerleriyle İlk Çatışmalar

Zelenskiy: Kuzey Kore Askerleriyle İlk Çatışmalar

Zelenskiy, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin çatıştığını ve yeni bir istikrarsızlık doğduğunu belirtti.

06.11.2024 03:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı" dedi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesine tepkiler sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya savaşında alınan son tedbirleri ve yapılan çalışmaları anlattığı videosunda Kuzey Kore konusuna değinen Zelenskiy, "Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasına tepki gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin sadece sözlerle değil, aynı zamanda savunmasını destekleyerek Ukrayna'nın yanında olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Terör ne yazık ki, yeterli tepkiyle karşılaşmadığında bir virüs gibi yayılabilmektedir" ifadelerini kullandı. Bu nedenle tepkilerinin "yeterli" ve "güçlü" olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı" dedi.

Uluslararası camiaya destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Dünya ile birlikte, Rusya'nın savaşı genişletmek, tırmandırmak üzere attığı bu adımı başarısız kılmak için her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna savunma bakanı çatışmayı doğrulamıştı

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği kamuoyuna yansımış, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğrulamıştı. Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin "küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini" söyleyen Umerov, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, da "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" açıklamasında bulunmuştu. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore, Politika, Ukrayna, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: Kuzey Kore Askerleriyle İlk Çatışmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:31 Sandıklar bir bir kapanıyor ABD’deki seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı Sandıklar bir bir kapanıyor! ABD'deki seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
21:29 ABD’de tarihi günde bir açıklama da Harris’ten: Önümdeki göreve odaklandım ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım
09:46 Siirt’ten Esenyurt’a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı
09:46 Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo’nun kalemini kırdılar Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo'nun kalemini kırdılar
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 04:32:13. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Kuzey Kore Askerleriyle İlk Çatışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.