Zelenskiy: Rusya Ateşkese Meyilli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Görünen o ki Rusya artık ateşkese daha meyilli, üzerlerindeki baskı işe yarıyor. Ancak asıl önemli olan, ne bizi ne de ABD'yi aldatmamaları" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın ateşkese yakın olduğunu öne sürerek, "Görünen o ki Rusya artık ateşkese daha meyilli, üzerlerindeki baskı işe yarıyor. Ancak asıl önemli olan, ne bizi ne de ABD'yi aldatmamaları" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna tarafının ve ortaklarına güvenlik danışmanları düzeyinde yakın gelecekte bir toplantı yapmasını önerdiğini ifade ederek, "Ortak pozisyonumuzu ve görüşümüzü belirlemek için konuşmak. Bu bizim için, Ukrayna için çok önemli" dedi. - KİEV