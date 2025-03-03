Zelenskiy: Rusya saldırıları durdurmalı - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: Rusya saldırıları durdurmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı dünya birlikteliği çağrısında bulundu.

03.03.2025 15:43
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Rusya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna genelinde düzenlediği saldırılara ait görüntüler paylaşarak, "Müzakere arayan, sivillere balistik füzelerle kasıtlı olarak saldırmaz. Rusya'yı saldırıları durdurmaya zorlamak için, dünyadan daha büyük bir toplu güç gerekiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Rusya'nın hafta boyunca Ukrayna genelinde düzenlediği saldırılara ait görüntüler paylaştı. Açıklamasında, "Ukrayna, hak ettiği normal ve güvenli bir yaşam, adil ve güvenilir bir barış için savaşıyor. Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Fakat Rusya istemiyor ve hava terörüne devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Ukrayna'ya şehirleri yok etmek ve insanları öldürmek amacıyla bin 50'den fazla saldırı dronu, neredeyse bin 300 hava bombası ve 20'den fazla füze fırlatıldı" dedi.

"Kesinlikle kalıcı barışı yeniden sağlayacağız"

ABD aracılığında Rusya ile anlaşmaya atıfta bulunan Zelenskiy, "Müzakere arayan, sivillere balistik füzelerle kasıtlı olarak saldırmaz. Rusya'yı saldırıları durdurmaya zorlamak için, dünyadan daha büyük bir toplu güç gerekiyor" diye konuştu.

Odaklanmaları gerekenleri vurgulayan Zelenskiy, "Odaklanmamız gereken şey, hava savunmamızı güçlendirmek, ordumuzu desteklemek ve Rusya'nın saldırganlığının geri dönmesini imkansız hale getirecek etkili güvenlik garantileri sağlamaktır. Adalet galip gelmelidir. Birliğin gücüne inanıyoruz ve kesinlikle kalıcı barışı yeniden sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Mineral anlaşmasını imzalamaya hazırız"

Zelenskiy Ukrayna Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Londra'da İngiliz medyasına yaptığı açıklamada ise, Trump yönetimi ile arasında yaşanan gergin görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasındaki mineral anlaşmasının imzalanmaya "hazır" olduğunu söylerken, "Geçmişte olanları devam ettirmek bizim politikamız, yapıcıyız. Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum. Ortaklarımızın bu savaşta saldırganın kim olduğunu hatırlamalarını istiyoruz. Eğer mineral anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada duran anlaşma, tarafların hazır olması halinde imzalanacaktır" - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, kiev, Son Dakika

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