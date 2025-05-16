Zelenskiy: Rusya'ya Sert Yaptırımlar Gerekli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Ukrayna barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır. Dünyanın bu konuda güçlü bir duruş sergilemesi önemli. Bizim pozisyonumuz, eğer Ruslar tam ve koşulsuz bir ateşkesi ve ölümlere son vermeyi reddederse ( Rusya'ya) sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar Rusya üzerindeki baskı sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı. - TİRAN