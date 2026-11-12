Zelenskiy Starshield hızının 161 km'ye indiğini, İHA savunmasının zorlaştığını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy Starshield hızının 161 km'ye indiğini, İHA savunmasının zorlaştığını söyledi

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Zelenskiy Starshield hızının 161 km\'ye indiğini, İHA savunmasının zorlaştığını söyledi
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Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Starshield erişiminin yeniden kısıtlandığını, tüm cephe hattı ve işgal altındaki bölgelerde hızın saatte 161 kilometreye sınırlandığını açıkladı. Bunun Rus İHA saldırılarının önlenmesini zorlaştırdığını ve ordunun soruşturma başlattığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Starshield uydu hizmetine erişiminin tekrar kısıtlandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma Bakanı Yevhenii Khmara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mykhailo Drapatyi'den brifing aldığını ifade etti. Zelenskiy, Rusya'nın insansız hava aracı saldırılarını engellemede hayati bir role sahip askeri uydu ağı Starshield'ın son günlerde tüm cephe hattı boyunca ve işgal altındaki Ukrayna topraklarında "sistematik" kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Zelenskiy, "Maalesef birliklerimiz birkaç gündür Ukrayna topraklarındaki Starshield operasyonlarında tüm cephe hattı boyunca ve Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerinde önemli aksamalar yaşıyor. Özellikle Starshield'e sistematik hız sınırlamaları getirilerek hızı saatte 161 kilometre ile sınırlandırılıyor. Ukrayna ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı ve bunların rastgele hatalar değil, sistematik hız sınırlamaları olduğu tespit edildi. Bu durum, bizim için öncelikle Rus jet motorlu insansız hava araçlarının önlenmesinde önemli bir zorluk anlamına geliyor. Maalesef, sinyal engelleme sistemlerimizin yeterli hıza ulaşamaması ve zamanında müdahale edememesi nedeniyle daha önce de bazı saldırılar gerçekleşti ve engellenemedi. Maalesef bu durum Rusların daha fazla Ukraynalıyı öldürmesine ve Ukrayna'ya karşı daha isabetli saldırılar düzenlemesine yardımcı oluyor. Amerikan tarafıyla tüm detayları netleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Ekim ayında kısıtlanmıştı

Öte yandan, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield kullanımını Ekim ayında kısıtlamıştı. Elon Musk Ukrayna'yı Starlink teknolojisini ölümcül insansız hava aracı saldırıları düzenlemek için kullanarak hizmet şartlarını "ihlal etmekle" suçlamıştı.

Kaynak: İHA
İnsansız Hava AracıTeknolojiPolitikaDünyaSon Dakika

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