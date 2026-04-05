Zelenskiy, Suriye'de Üçlü Görüşme Yaptı - Son Dakika
Zelenskiy, Suriye'de Üçlü Görüşme Yaptı

Zelenskiy, Suriye\'de Üçlü Görüşme Yaptı
05.04.2026 22:14
Zelenskiy, Suriye'de Türkiye ile yaptığı üçlü görüşmede güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'deki temasları hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Suriye ve Türkiye'nin bir araya geldiği üçlü bir görüşme de yapıldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye'deki temasları hakkında açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Şam'da yoğun bir müzakere günü geride kaldı. Bugün hem Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ikili görüşme gerçekleştirdik hem de ekiplerimizin katılımıyla müzakereler yürüttük; ayrıca Ukrayna, Suriye ve Türkiye'nin bir araya geldiği üçlü bir görüşme de yapıldı. Yeni ilişkiler, yeni fırsatlar inşa ediyor ve güvenlik alanındaki çalışmalarımızı genişletiyoruz" dedi.

Görüşmelerde ele alınan konulara değinen Zelenskiy, "Güvenlik ve savunma meselelerinden bölgedeki gelişmelere, İran etrafında yaşanan tüm olaylara, ülkelerimiz arasındaki enerji ve altyapı işbirliğine kadar her konuyu ele aldık. Gıda güvenliği alanındaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Savaşın sonuçlarının nasıl aşılacağını ve Rusya'nın ülkemize ve halkımıza karşı yürüttüğü savaşa ilişkin müzakere sürecini de ayrıntılı biçimde görüştük" dedi.

Ukrayna'nın Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye'yi ilk destekleyen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Zelenskiy, "İstikrarı ve kalkınmayı desteklemeye hazırız ve buna devam edeceğiz. Halklarımızın ve ülkelerimizin daha güçlü olması, ekonomilerimizin de güçlenmesi için birlikte daha yoğun çalışacağız" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy, Suriye'de Üçlü Görüşme Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Zelenskiy, Suriye'de Üçlü Görüşme Yaptı - Son Dakika
