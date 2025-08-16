Zelenskiy, Trump ile Görüşmek Üzere Washington'a Gidiyor - Son Dakika
Politika

Zelenskiy, Trump ile Görüşmek Üzere Washington'a Gidiyor

16.08.2025 11:35
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile barış görüşmeleri için Washington'a gideceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önce ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 1 saat süren görüşme gerçekleştirdiğini, ardından da Avrupalı liderlerle görüştüklerini ifade etti. Zelenskiy paylaşımında, "Başkan Trump ile uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptık. Avrupalı liderleri aramıza davet etmeden önce birebir görüşmelerle başladık. Bu görüşme, Başkan Trump ile yaptığımız yaklaşık 1 saatlik ikili görüşme de dahil olmak üzere 1.5 saatten fazla sürdü" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Ukrayna, barışı sağlamak için azami çaba göstermeye hazır olduğunu yeniden teyit etti. Başkan Trump, Rus liderle (Vladimir Putin) yaptığı görüşmenin ana hatları hakkında bilgi verdi. ABD'nin gücünün, mevcut durumun gelişimi üzerinde etkisi olması önemli. Başkan Trump'ın Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü görüşme önerisini destekliyoruz. Ukrayna, önemli konuların liderler düzeyinde görüşülebileceğini ve bunun için üçlü formatın uygun olduğunu vurguluyor" dedi. Trump ile görüşmek üzere pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'a gideceğini duyuran Zelenskiy, "Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington D.C.'de Başkan Trump ile görüşeceğim. Davetiniz için minnettarım. Avrupalıların, ABD ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda ABD tarafının verdiği olumlu sinyalleri de ele aldık. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

11:32
10:41
