Zelenskiy: Ukrayna'nın Gücü NATO'yu Güçlendirir - Son Dakika
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Zelenskiy: Ukrayna'nın Gücü NATO'yu Güçlendirir

Zelenskiy: Ukrayna\'nın Gücü NATO\'yu Güçlendirir
07.07.2026 16:41
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Zelenskiy, Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin NATO'nun kolektif savunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukraynalılar böyle savaşmayı biliyorsa, bu yeteneklerin ittifakın kolektif savunmasının bir parçası olması mantıklı olur. Bu hepimizi daha güçlü kılardı. NATO'daki Ukrayna, olağanüstü bir savunma kabiliyetinin kaynağıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 'NATO Savunma Sanayii Forumu'na katıldı. Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin, "Savaş temelden değişti. Bunlar, savaşın doğasında devrim niteliğinde değişiklikler. 1'inci Dünya Savaşı'nda makineli tüfeklerin savaşların sonucunu belirlemeye başlaması veya 2'nci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'yı derinden etkileyen modern tank savaşının gelişmesi veya füzelerin icadı kadar ciddi değişiklikler. Bugün, insansız hava araçları ve uzaktan savaş teknolojisi, savaş teknolojisinde devrim niteliğinde bir değişimi temsil ediyor" dedi.

'SAVAŞIN GERÇEKLİĞİ BİZİ BUNA ZORLADI'

Zelenskiy, insansız hava araçları sayesinde, işgal altındaki toprakların derinliklerine kadar saldırı yapabildiklerini belirterek, "Rusya'nın devasa saldırılarının nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Bunlar, İran güçlerinin komşularına saldırdığı komşu bölgede yakın zamanda gördüklerimize çok benziyor. Farklı tipte saldırı dronları, füzeler ve çok sayıda balistik füze. Rus Shahid dronlarına karşı önleme oranımızı yüzde 90'ın üzerine çıkardık. Bu, her hafta binlerce Rus saldırı dronunun etkisiz hale getirildiği anlamına geliyor. Tüm saygımla söylüyorum ki başka hiçbir ülke bu ölçekte saldırı dronlarına karşı savunma yeteneğine sahip değil. Bu savaşın gerçekliği bizi bunu inşa etmeye zorladı. Bugün her gün ve gece yüzlerce saldırı dronuna karşı savunma yapıyoruz. Ukrayna savunma sektörü, tam ölçekli bir savaşın ortasında bile bu yeteneği geliştiriyor. Hava savunmamızı inşa etme şeklimiz sayesinde seyir füzelerine karşı da yüksek bir önleme oranını koruyoruz. Ukrayna'ya savunma yardımı sağlamaya devam eden tüm ortaklarımızın desteği için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZİ GÜVENİLİR ORTAKLAR OLARAK GÖRÜYORUZ'

Ülkesinin NATO dışında olmasının doğru olmadığını söyleyen Zelenskiy, "Eğer bu yeteneklere zaten sahipsek, Ukraynalılar zaten böyle savaşmayı biliyorsa, o zaman bu yeteneklerin ittifakın kolektif savunmasının bir parçası olması mantıklı olur. Bu hepimizi daha güçlü kılardı. Zaten birbirimizi güvenilir ortaklar olarak görüyoruz. Ortak bir güvenlik topluluğunun parçası olmak doğal olurdu. NATO'daki Ukrayna, olağanüstü bir savunma kabiliyetinin kaynağıdır. Bu arada, Rusya'nın stratejik bir bölgeye sahip olduğu fikrini tamamen ortadan kaldırdık. Uzun zamandır Rusya, toprak avantajına sahip olduğuna inanıyordu. Başka hiç kimse, askeri üretimini, askeri teçhizatını ve savaşının bağlı olduğu her şeyi güvenle tutabileceği derin bir bölgeye sahip değildi. Putin'in aksine, bu savaşı zevk veya jeopolitik için yapmıyoruz. Rusya bu savaşı Ukrayna'ya getirdi, halkımızı öldürüyor. Bağımsızlığımızı yok etmek istiyor. Biz sadece kendimizi savunuyoruz. Bu savaşın ilk gününden beri kendimizi savunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: Ukrayna'nın Gücü NATO'yu Güçlendirir - Son Dakika

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