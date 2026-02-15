Zelenskiy ve Rubio'dan Barış Görüşmeleri Öncesi Önemli Toplantı - Son Dakika
Politika

Zelenskiy ve Rubio'dan Barış Görüşmeleri Öncesi Önemli Toplantı

Zelenskiy ve Rubio\'dan Barış Görüşmeleri Öncesi Önemli Toplantı
15.02.2026 03:40
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cenevre'deki müzakereler öncesi Rubio ile görüşerek güvenlik konularını ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cenevre'de yapılması planlanan üçlü barış görüşmeleri öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede cephedeki durum, Rusya'nın saldırıları ve Ukrayna'nın enerji altyapısına verilen zararlara odaklanıldı. Görüşmede kış aylarında Ukrayna'ya ilave hava savunma füzeleri sağlanmasının yollarının da ele alındığı belirtildi.

Rubio ve Zelenskiy ayrıca, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü barış görüşmelerinin 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapılması planlanan bir sonraki turuna ilişkin konuları da görüştü. Görüşmeye, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da katıldı. Zelenskiy, görüşmenin ardından yayınladığı açıklamada "Cenevre'de planlanan müzakerelerin verimli olması önemli. Yapıcı yaklaşımı için ABD'ye teşekkür ediyorum" dedi. Zelenskiy, görüşmede ileride atılacak adımların sıralamasını da konuştuklarını ifade ederek, "Güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanma konularında ilerleme kaydedilmesi önemli" dedi. Görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, barış müzakerelerinin nihayetinde ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılacağı bir üst düzey toplantı gerektireceği belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna, en sorunlu meselelerin çözümü için nihayetinde liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğine inanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kushner ve Witkoff ile telefon görüşmesi yaptı

Rubio ile görüşmenin ardından Zelenskiy, Ukrayna müzakerelerinde Washington'u temsil eden Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Abu Dabi'de gerçekleştirilen son müzakereler, önümüzdeki süreçte yapılacak görüşmeler ve Rubio ile görüşmeye ilişkin konular ele alındı. Ukraynalı lider, görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Her şeyi telefon üzerinden paylaşmak mümkün değil. Müzakere ekibimiz, Ukrayna'nın pozisyonunu önümüzdeki hafta sunacak" dedi. Zelenskiy, Amerikan ekibine yapıcı tavırlarından ötürü teşekkür etti. Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'nın barış müzakerelerine olan bağlılığından bahsetmiş fakat Rusya'nın toprak taleplerinin barışa giden yol olmadığını söylemişti.

Ukraynalı lider, konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı kısa açıklamada ise ABD'nin Ukrayna'ya 15 yıllık güvenlik garantileri teklif ettiğini fakat Ukrayna'nın daha uzun dönemli taahhütler talep ettiğini söylemişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Enerji, Son Dakika

