Zelenskiy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştüDendias, 3. kez Ukrayna'da - Son Dakika
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Zelenskiy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştüDendias, 3. kez Ukrayna'da

19.10.2022 20:20

- Zelenskiy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü Dendias, 3. kez Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 3. kez Ukrayna'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

- Zelenskiy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Dendias, 3. kez Ukrayna'da

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 3. kez Ukrayna'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ukrayna'ya geldi. Dendias temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Dendias'ın 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ülkeye 3. ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtti. Yunan hükümetinin ve toplumunun Ukrayna'ya desteğinden oldukça memnun olduğun söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'ya piyade savaş aracı tedarik edilmesine karar verildi. Ayrıca, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Avrupa Birliği aday statüsü verilmesi kararının kabulü sırasındaki ilkeli ve kararlı duruşu için de minnettarız. Tüm zorluklar karşısında Yunanistan'ın Ukrayna'ya destek vermesi önemli. Bunu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Zelenskiy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştüDendias, 3. kez Ukrayna'da - Son Dakika

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