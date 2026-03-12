Zeybekci'den Ekonomi Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeybekci'den Ekonomi Hedefleri

Zeybekci\'den Ekonomi Hedefleri
12.03.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeybekci, Türkiye'nin dünya ve Avrupa ekonomisindeki hedeflerini açıkladı, önemli mesafeler katettik dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Hedefimiz dünyanın ilk 5 ekonomisinden biri, Avrupa'nın da ilk 2 ekonomisinden biri olmak. Ancak oraya varırsak o muasır medeniyet yolculuğunda, süreçte istediğimiz yere gelmiş oluruz." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Zeybekci, Valiliği ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay ile makamında görüşen Zeybekci, daha sonra Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığını da ziyaret eden Zeybekci, ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı gezdi.

"Türkiye olarak çok önemli mesafeler katettik"

5000 Evler Kanyon Sosyal Tesisleri'nde "İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katılan Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak çok önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Bunun yeterli olmadığını belirten Zeybekci, "Dünya Bankasının 2025 raporuna göre Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11. büyük ekonomisi. Milli gelir, yani nominal milli gelir bazında da dünyanın 16. büyük ekonomisi. Bizim için yeterli mi? Hayır. Hedefimiz dünyanın ilk 5 ekonomisinden biri, Avrupa'nın da ilk 2 ekonomisinden biri olmak. Ancak oraya varırsak o muasır medeniyet yolculuğunda, süreçte istediğimiz yere gelmiş oluruz." diye konuştu.

Zeybekci, ülke ekonomisi olarak, gelir olarak da artık "Dünya Şampiyonlar Ligi"nde olunduğunu dile getirerek, buradaki sıralamada en yukarıları hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye gibi bu yarışta yer almak isteyen ülkelerin olduğunu belirten Zeybekci, "Ortalama büyümemiz yüzde 5'in altında olmamalı. Yüzde 5'in altında olduğu zaman hafiften patinaj yapmaya, hafiften kendi etrafında dönmeye başlarız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Özkan, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Programın ardından aynı yerde iftar programına katılan Zeybekci, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nihat Zeybekci, AK Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, Karabük, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zeybekci'den Ekonomi Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:18:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Zeybekci'den Ekonomi Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.