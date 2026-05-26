Zeybekci: Millet muhalefetin yolsuzluklarını gördü, kararını verecek

26.05.2026 15:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Her gün yeniden patlayan o yolsuzluklarla, o hırsızlıklarla, o ahlaksızlıklarla onları baş başa bırakıyoruz. Bu millet onları görmek istedi, gördü, kanaatini de verecektir." dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, bayramların küslüklerin sona erdiği, insanların bir araya geldiği özel günler olduğunu söyledi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Zeybekci, son dönemde yaşanan tartışmalar ve yolsuzluk iddialarına ilişkin "Allah'ın izniyle biz yolumuzdan hiç sapmayacağız. Biz hep doğru yolda olacağız. Biz önce milletimizin vicdanıyla muhasebeleşeceğiz. Akşam eve gittiğimiz zaman da vicdanımızla muhasebeleşeceğiz." dedi.

Allah'a, toplumun o terazisine hesap verme, utanma diye bir derdi olmayanların her şeyi yapabileceğini ifade eden Zeybekci, "Onun için zaten bu kadar yolsuzluk, hırsızlık, ahlaksızlık yaşanırken hala çıkıp demokrasiden, özgürlükten, ahlaktan, hukuktan, devletten bahsedebiliyorlarsa bizim onlara söylenecek hiçbir sözümüz yok. Zaten kendi kendilerine ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar." diye konuştu.

Zeybekci kendi davalarında mazerete yer olmadığını dile getirerek, "Göreceksiniz, bu yerel seçimler ve genel seçimler dahil bütün hırçınlıkları daha artarak devam edecek. Çünkü onların sahipleri onlara öyle tembih edecek. Diyecek ki 'Normal yoldan olmuyor. Vurun, kırın, dökün' Her şeyi yapmaya çalışacaklar ama vatandaşımın vicdanı, CHP'li kardeşlerim dahil olmak üzere kardeşlerimin mahşeri vicdanı bunlara istediklerini vermeyecek. Çünkü bunların röntgenini çok iyi çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Muhtar bile olamaz" denilen Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğunu belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"2028'de Allah'ın izniyle tekrar cumhurbaşkanı olacak. Saksağanı bilirsiniz, yürüyüşü en bozuk kuştur. Onun yürüyüşü eskiden güzelmiş, kekliğe özenmiş garibim. Onu taklit edeyim derken yürüyüşü o hale gelmiş. Bunlar o saksağan gibi, şimdi ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kendi başlarına bırakıyoruz onları. Her gün yeniden patlayan o yolsuzluklarla, o hırsızlıklarla, o ahlaksızlıklarla onları baş başa bırakıyoruz. Bu millet onları görmek istedi, gördü, kanaatini de verecektir. O kanaatin başımızın üzerinde yeri var."

Programa AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ile İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Denizli, Son Dakika

