Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki liderin buluşması sırasında samimi ve sıcak anlar yaşandı.
Erdoğan, Aliyev'i görür görmez "Gel bir sarılayım sana" diyerek kucaklaşmak istedi. Bu içten yaklaşım, zirveye damga vuran görüntüler arasında yer aldı. Samimi anlara Macaristan Başbakanı Viktor Orban da eşlik etti. Üç lider, birlikte oturdukları masada neşeli bir sohbete daldı.
Liderler arasındaki sohbet zaman zaman aile hayatına da uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlhan kardeşimin torunlar 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda" ifadeleriyle esprili bir dille torun sayısındaki eşitliği dile getirdi. Bu sözler, liderler arasında gülüşmelere neden oldu.
Zirve kapsamında yapılan görüşmelerde liderler, Türk dünyasının birliği ve geleceğine dair güçlü mesajlar verirken, kameralara yansıyan bu samimi kareler, dostluk ve kardeşlik vurgusunu pekiştirdi.
Son Dakika › Politika › Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana - Son Dakika
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