Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana - Son Dakika
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Politika

Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

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Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile samimi bir buluşma gerçekleştirdi. "Gel bir sarılayım sana" diyen Erdoğan, Aliyev'le torun sayıları üzerinden de esprili bir sohbet gerçekleştirdi.

21.05.2025 12:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki liderin buluşması sırasında samimi ve sıcak anlar yaşandı.

"GEL BİR SARILAYIM SANA"

Erdoğan, Aliyev'i görür görmez "Gel bir sarılayım sana" diyerek kucaklaşmak istedi. Bu içten yaklaşım, zirveye damga vuran görüntüler arasında yer aldı. Samimi anlara Macaristan Başbakanı Viktor Orban da eşlik etti. Üç lider, birlikte oturdukları masada neşeli bir sohbete daldı.

Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

"GELECEK SAĞLAMDA"

Liderler arasındaki sohbet zaman zaman aile hayatına da uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlhan kardeşimin torunlar 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda" ifadeleriyle esprili bir dille torun sayısındaki eşitliği dile getirdi. Bu sözler, liderler arasında gülüşmelere neden oldu.

Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

DAYANIŞMA MESAJI

Zirve kapsamında yapılan görüşmelerde liderler, Türk dünyasının birliği ve geleceğine dair güçlü mesajlar verirken, kameralara yansıyan bu samimi kareler, dostluk ve kardeşlik vurgusunu pekiştirdi.

Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Budapeşte, Politika, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • İskender Sakallı:
    Allah uzun sağlıklı ömürler versin reisim .. 100 yıl daha yaşaman dileğiyle ..? 115 113 Yanıtla
  • 4433875Bolu:
    arkadaş ne yalakasın sen SON DAKİKA...Habere bak sırf oy toplatmak için yazılan haber... 93 68 Yanıtla
  • Diyego Can:
    İsrail'e Eurovision da 12 puan verdi iyi sarıl çok sarıl ki çok puan versin 121 26 Yanıtla
  • vedat tunçel:
    Hazır karsilaşmışken Eurovision da İsrail'e verilen 12 puanıda sorsaydın 104 15 Yanıtla
  • Halis demir:
    şu israile verdikleri 12 tam puanı bir sorsaydın reis yanlış yaptılar not aldık. 64 7 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Olmadı reis İsrail Dostu bizim Düşmanımızdır 40 17 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    trampet çalıyorlar. asgari ücret emekli maaşlı ne halt edecek diyen yok 45 11 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Kendi caliyor kendisi oynuyor 32 14 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Macaristan başbakanının da eşlik etmesi çok önemli tarih böyle yazılır. 22 20 Yanıtla
  • onur pari:
    İkisi de aynı şekilde yönetimini sürdürüyor. Sarılın tabi. 29 9 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    israilin kankası azriler 16 5 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    sizdeki para bende olsa tr nin yarısı kadar torunum olur 14 5 Yanıtla
  • Ahmet Yaman:
    Sizlerin geleceği saglamda ama milyonlarca vatandaş yarına dair umudu yok torunlarınızin geleceği bile garantide iken ..... Neyse ya ne yazsan bomboş sonuçta milyonlarca vatandaşın aklı var sonuçta sizler vatandaşlarin tercihi siniz 11 3 Yanıtla
  • Hkn Dağ:
    Azerbaycanda huzur içerisinde yaşayan Yahudi şehirleri var bir zamanlar biz yokken Ermeniye karşı İsrail ve yahudiler yardım etmişler Azerbaycana Ermeninin yanında olan İran ve Araplaramı versin Erovizyonda 10 puanı Azerbaycan 6 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    işine geldiği gibi, bak Azarbeycan İsrail ile hiç kötü oluyormu..sende sırf Azarbeycanı kaybetmemek için görmezden geliyorsun.. Azarbeycan yakın da bizi her anlamda sollar geçer.. 6 3 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    rabbim ahirette de ayırmasın 1 7 Yanıtla
  • Çakır hakkının torunu:
    Hiç samimi gelmedi 3 2 Yanıtla
  • ispir225:
    Bir millet iki devlet sıradan bir laf değildir yaşasın Müslüman türk dünyası 1 3 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Reis bence araya mesafe koymalısın İsrail’i destekleyen müslüman olamaz 0 0 Yanıtla
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