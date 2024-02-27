Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Birlik Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Zonguldak Belediye Başkanım ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Dr. Ömer Selim Alan Pazartesi akşamı Birlik Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Program öncesi her yeri süsleyen ekip, alanı adeta bayram havasına çevirdi. Yapılan çalışmalar ve projeler ile ilgili sunumunu yapan Başkan Alan, "Birlik Mahallemizin kıymetli sakinleri ile buluştuk, hasbihal ettik, kucaklaştık.

Yeni Zonguldakımızı, yaptıklarımızı ve hemşerimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirdiğimiz hayallerimizden ve çalışmalarımızdan bahsettik. Allah'ın izni, siz kıymetli hemşerilerimizin teveccühü ile çok daha büyük işlere yine birlikte imza atacağız inşallah. Bizlere vakit ayıran, güler yüzlerini, dua ve desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşerilerimize yoğun katılımlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonrasında Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan mahalle sakinleri ile horon havası eşliğinde oynadı. - ZONGULDAK