Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ömer Selim Alan'a yapılan sözlü müdahaleyi kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ömer Selim Alan'a yapılan sözlü müdahaleyi kınadı

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ömer Selim Alan\'a yapılan sözlü müdahaleyi kınadı

Zonguldak'ta belediye başkanı seçilen Tahsin Erdem'in koltuğu devraldıktan sonra uğurladığı eski Başkan Ömer Selim Alan'a sözlü müdahalede bulunuldu. Erdem, yaşananları kınayarak özür diledi.

04.04.2024 15:15  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta belediye başkanı seçilen Tahsin Erdem'in koltuğu devraldıktan sonra uğurladığı eski Başkan Ömer Selim Alan'a sözlü müdahalede bulunuldu. Yaşananlardan sonra açıklama yapan Erdem, "Bu şekilde muamele bizim örgütümüzün muamelesi değildir. Bizim dışımızda gelişmiştir. Kendisinden özür diledim, burada da sizlerin huzurunda özür diliyorum" dedi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den aday olan Tahsin Erdem yüzde 54, Cumhur İttifakı'nın adayı Ömer Selim Alan yüzde 37 oy aldı. 2024-2029 tarihleri arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı yapacak olan Erdem, bugün Zonguldak Adliyesi'ne giderek mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar'dan aldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı mazbata töreni sonrası Erdem ve beraberindekiler Zonguldak Belediyesi'ne hareket etti.

Coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Tahsin Erdem'e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP İl Başkanı Devrim Dural, Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ve partililer de eşlik etti. Ömer Selim Alan tarafından makamda karşılanan Erdem'e belediyenin mührü verildi. Devir teslim töreninde konuşan Alan, "31 Mart'ta tüm ülkemizde olduğu gibi Zonguldak'ta da vatandaşımız sandığa gitti, iradeyi ortaya koydu. Tahsin Erdem başkanımız seçimi kazanarak yeni belediye başkanımız oldu. Bizler de görevimizi Muharrem Akdemir'den devralmıştık. Bugün de görevi Tahsin Erdem başkanımıza devrediyoruz. Belediyemizin mührünü, belediye başkanlığı makamını devrediyoruz. Kendisine bu yolda üstün başarılar diliyoruz. İşi zor yükü ağır, Zonguldak'ın çok hizmete ihtiyacı var. Ama ekibiyle beraber açıkladığı projelerini yapacağına ve insanımıza hak ettiği hizmetleri vereceğine bütün kalbimizle inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Selim Alan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Erdem, "Şu asla unutulmasın. Bugüne kadar edinmiş olduğu deneyimlerden dolayı kendisinden mutlaka istifade edeceğiz. Her daim amaç Zonguldak'a hizmettir. Bugün biz yarın başkası olacaktır. Kendisine bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Devir teslim töreni sonrasında Tahsin Erdem, Ömer Selim Alan'ı makamdan uğurlamak istedi. Alan'ın makamdan ayrılması sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sözlü müdahalede bulunuldu. Kısa süreli arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Alan'ın belediye binasından ayrılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Tahsin Erdem, "Az önce önceki dönem belediye başkanımızı uğurlarken yapılan hareketi kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bizim halkçı belediyecilik anlayışımızla böyle bir seviyesizlik asla olmaz. Amacını aşan hareketler olmuştur. Kendisinden özür diledim, burada da sizlerin huzurunda özür diliyorum. Hiç şık olmamıştır. Bizim tasvip edeceğimiz bir şey değildir. Her belediye başkanı, önceki belediye başkanları bizim için çok kıymetli, çok değerlidir. Bu şekilde muamele bizim örgütümüzün muamelesi değildir. Bizim dışımızda gelişmiştir. Hiçbir sosyal demokrat, hiçbir halkçı böyle bir şeyi asla yapmaz" dedi.

Tahsin Erdem, CHP rozetini çıkartıp Türk Bayrağı rozetini taktı. Zonguldakspor atkısı ve madenci bareti takan Erdem, makam koltuğuna oturarak görevine başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Ömer Selim Alan, Tahsin Erdem, Zonguldak, Selim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ömer Selim Alan'a yapılan sözlü müdahaleyi kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de AK Parti'den Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar mazbatasını aldı
    15:51 Kayseri'de AK Parti'den Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar mazbatasını aldı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde AK Parti'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı. Çolakbayrakdar, seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

  • CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem göreve başladı
    15:50 CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem göreve başladı

    CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı. Erdem, halkın teveccühüyle seçildiğini ve halkın tamamını kucaklayacaklarını belirtti. Mazbata ve devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.

  • Gaziosmanpaşa'da oy pusulalarının yeniden sayımı sürüyor
    15:50 Gaziosmanpaşa'da oy pusulalarının yeniden sayımı sürüyor

    Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı devam ediyor. AK Parti ve CHP yetkilileri sayım işlemlerini takip ediyor. Şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ü sayıldı ve CHP yaklaşık 900 oy önde görünüyor.

  • Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan mazbatasını aldı
    15:48 Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan mazbatasını aldı

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.

  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kadir Gecesi için mesaj yayımladı
    15:48 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kadir Gecesi için mesaj yayımladı

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.

  • AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı Seçilen Tuncay Muhammet Arışan Göreve Başladı
    15:45 AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı Seçilen Tuncay Muhammet Arışan Göreve Başladı

    Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.

  • Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, şehit ailesine ziyarette bulundu
    15:42 Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, şehit ailesine ziyarette bulundu

    Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.


15:29 CHP, Hatay’da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900’lerden 2 bin 735’e kadar düştü CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
10:17 Muhtarlık seçimi kavgasında polisten orantısız güç Karşındaki bir kadın ve üstelik de hamile Muhtarlık seçimi kavgasında polisten orantısız güç! Karşındaki bir kadın ve üstelik de hamile
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 15:52:41. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ömer Selim Alan'a yapılan sözlü müdahaleyi kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement