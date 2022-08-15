İlçeyenin Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bulunan Cıvaklar, Yenimahalle, Teceller ve Bacaoğlu Mahalleleri, Perşembe belde sınırlarına geçmek için 21 Ağustos Pazar günü sandık başına giderek halk oylaması yapılacak. Mahalle sakinleri belediye sınırlarına geçmek için sandık başına giderek 'Evet', ya da 'Hayır' oyu verecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › O köyün 4 mahallesi sandık başına gidiyor - Son Dakika

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