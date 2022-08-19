Bin 500 nüfuslu köy belediye sınırlarına bağlanmak için sandık başına gidecek - Son Dakika
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Bin 500 nüfuslu köy belediye sınırlarına bağlanmak için sandık başına gidecek

19.08.2022 09:15
Bin 500 nüfuslu köy belediye sınırlarına bağlanmak için sandık başına gidecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Kayıkçılar köyü belediye sınırlarına bağlanması için 28 Ağustos Pazar günü seçmen sandık başına gidip 'Evet' yada 'Hayır' oyu kullanacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Kayıkçılar köyü belediye sınırlarına bağlanması için 28 Ağustos Pazar günü seçmen sandık başına gidip 'Evet' yada 'Hayır' oyu kullanacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yerleşkesinin de yer aldığı Kayıtçılar Köyü, ilçe belediyesinin 11. mahallesi olmak için sandık başına gidecek. Bin 500 kişinin yaşadığı köyün doğalgaza kavuşması için çalışmaların yapılacağı belirtildi. Başkanı Bülent Kantarcı, "Katılım olsa da, olmasa da yaşantıda herhangi bir olumsuz değişiklik olmayacaktır. Tarım alanları tarım alanı olarak kalacaktır. İnşaat yapımına ait imar planları kriterleri aynı kalacaktır. Kayıkçılar halkının kabul etmediği hiçbir şey yapılmayacaktır, İlk planda Kayıkçıların tamamı doğal gaza kavuşacaktır. Çaycuma'da hep birlikte mutlu ve huzurlu yaşam için çalışıyoruz" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bin 500 nüfuslu köy belediye sınırlarına bağlanmak için sandık başına gidecek - Son Dakika

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