Zonguldak\'ın Devrek ilçesinde yeni başkan göreve başladı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seçimi kazanan AK Partili Özcan Ulupınar, eski başkanın görev devretmemesi üzerine vatandaşlarla makama çıktı. Ulupınar, mazbatayı alır almaz 250 milyon lirayı bulan borç sebebiyle bakanlıktan müfettiş talep etti.
Devrek ilçesinde 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP'den Devrek Belediye Başkanı seçilen Çetin Bozkurt, 2024 tarihinde yapılan seçimlerde AK Partili Özcan Ulupınar'a karşı seçimi kaybetti. Ulupınar, bugün Devrek Adliyesi'ne giderek mazbatasını teslim aldı.
Belediye başkanlığı binasına gelen Ulupınar, Çetin Bozkurt'un görevi devretmemesi üzerine vatandaşlarla birlikte makama çıkarak koltuğa oturdu. Dualar eşliğinde başkanlık görevine başlayan Ulupınar, eski yönetimin 250 milyon lirayı bulan borcu sebebiyle müfettiş talep ettiklerini söyledi.
Halka hitap eden Ulupınar, "İlk talimatımız o belediye hizmet binasını oradan yıkacağız. Allah muhafaza göçmek üzere. Can yanabilir. Orayı hemen yıkacağız. Önce bir hizmet binasıyla inşallah başlayacağız. Bugün devir teslim olması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla devir edecek kimse yok. Devredecek 250 milyon lira borç vardı aslında, gelselerdi açıklasalardı. Geçen sene Mart ayında harcanan para 3 milyonken bu sene Mart ayında harcanan para neden 23 milyon oldu bir açıklasalardı. Vallahi billahi abdestimle duruyorum. Batmış belediyeyi devralıyoruz çok şükür. Allah'ım nasip etti. Çok şükür belediyeyi de Devrek'i de kurtarmayı bizlere. Vekillerimizle, hükumetimizle beraber başaracağız" dedi.
Belediyenin borçları sebebiyle müfettiş talebi için Zonguldak Valisi ile görüştüğünü söyleyen Ulupınar, "Bugün ben Vali bey ile görüştüm. Bakanlıktan müfettiş arkadaşlarla görüştüm. Önümüzdeki günlerde bir tespit çalışması yapılacak. Bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Elli gün çok konuştuk. Şimdi çalışma zamanı. Bütün seçim masraflarını belediyeden nasıl karşıladılar bunun da hesabını soracağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ararız, hesabını sorarız. Buradan çoluk çocuğumuzun rızkını kazanıyoruz, karşılığında çalışacağız. Bütün faturaları tek tek inceliyoruz. Eğer bu faturalarla ilgili bu ürünler belediyeye verildiyse, belediye de bunu halk için kullandıysa sorun yok. Fiyatlarına bakarız ona göre kararımızı veririz. Eğer o faturalar insanlarımıza değil de seçimler için önceki başkan için kullanıldıysa verirsem adam değilim. Hepsini inceleyeceğim. Gidin hesabı onlardan sorun. Tek tek incelenecek. Kim ne verdiyse. Belediye ise tamam ama onun dışında asla olmayacak" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
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Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
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