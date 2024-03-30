Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat Seçmenlerle Buluştu

Politika

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat seçime az bir zaman kala seçmenleriyle buluştu ve iftar öncesi hayır lokması dağıtımı gerçekleştirdi.

Kilimli Hisararkası Mahallesi Şehit Madenci Harun Sasa parkında gerçekleşen mahalle buluşmasına Hisararkası Mahallesi halkı yoğun ilgi gösterdi. Mahalle buluşması ile ilgili olarak konuşan Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat "Yaklaşık 100 gündür seçim çalışması yapıyoruz. Bugün artık finali yaptık ve mahallelilerimizle buluştuk. Onlara iftar öncesi lokma ikramında bulunduk. İftarlarını bu lokmalarla açarak inşallah bize dualarını edecekler ve Pazar günüde desteklerini esirgemeyecekler. En güzel cevabı sandıkta Hisararkası halkı verecektir. Biz mahalleye hizmet etmeye talip olan, maaş alan değil hizmet eden bir muhtar adayı olarak sizin karşınıza çıktık. Pazar günü gelin hep birlikte bu zihniyeti değiştirelim" dedi. - ZONGULDAK