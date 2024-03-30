Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat Seçmenlerle Buluştu

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat seçime az bir zaman kala seçmenleriyle buluştu ve iftar öncesi hayır lokması dağıtımı gerçekleştirdi.
Kilimli Hisararkası Mahallesi Şehit Madenci Harun Sasa parkında gerçekleşen mahalle buluşmasına Hisararkası Mahallesi halkı yoğun ilgi gösterdi. Mahalle buluşması ile ilgili olarak konuşan Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat "Yaklaşık 100 gündür seçim çalışması yapıyoruz. Bugün artık finali yaptık ve mahallelilerimizle buluştuk. Onlara iftar öncesi lokma ikramında bulunduk. İftarlarını bu lokmalarla açarak inşallah bize dualarını edecekler ve Pazar günüde desteklerini esirgemeyecekler. En güzel cevabı sandıkta Hisararkası halkı verecektir. Biz mahalleye hizmet etmeye talip olan, maaş alan değil hizmet eden bir muhtar adayı olarak sizin karşınıza çıktık. Pazar günü gelin hep birlikte bu zihniyeti değiştirelim" dedi. - ZONGULDAK
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Rize il genelinde bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar tamamlandı. Görevliler, sabah saatlerinde okullara gelerek sandıkları yerleştirdi ve oy kullanma kabinlerini kurdu. Sınıflar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Gaziantep'te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. 31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 207 binden fazla sandık kurulacak. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. Okullarda görevli kişiler, sınıflarda bulunan oy verme kabinlerini ve sandıklar seçmenlere hazır hale getirmiş durumda. ANKA Haber Ajansı, Ankara Çankaya'da bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki seçim hazırlıklarını görüntüledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anadolu Alimler Birliği'nin yarın yapılacak seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, alim sıfatını taşıyan bu grubun günlük siyasetin aleti olmasını utanç verici bulduğunu belirtti. Ayrıca, ülkede yaşanan zulüm, adaletsizlik ve haksızlıklara rağmen bu grubun tek bir cümle bile kuramamasını eleştirdi ve adalet, feraset, basiret, cesaret, merhamet ve hikmet diliyerek tüm alimlerin bu değerlere sahip olmasını diledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya'nın Serik ilçesinde 68 yıldır devam eden tapu sorununun çözümü için çalışmaların başladığını belirtti. Bakan Özhaseki, pazartesi ve salı gününden itibaren tapu sorunlarını çözeceklerini ve tapuların belediyeye aktarılacağını söyledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini yapacaklarını söyledi. Dağ ayrıca, İzmir'in trafik sorununu çözecek yeni yollar ve alt geçitler yapacaklarını, sosyal belediyecilik anlamında da dezavantajlı kesime destek olacaklarını belirtti.
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