ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu, kadınlarla ve gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bebek sevdiği görüntüler
İstiklal Marşı'nın okunması
Kadın Buluşması programından detaylar
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle buluşması ZONGULDAK - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Buluşması'nda Zonguldaklı kadınlarla bir araya geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Zonguldaklı gençlerle buluştu.
Kaynak: AA
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