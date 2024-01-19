Zonguldak\'ta Cumhur İttifakı\'nın Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan Coşkuyla Karşılandı

Zonguldak'ta Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ömer Selim Alan, Ankara dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 tarihinde Cumhur İttifakı'nın Zonguldak Belediye Başkan adayının Ömer Selim Alan olduğunu açıkladı. Zonguldak Belediye Başkanlığı görevi devam eden ve 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Zonguldak Belediye Başkan adayı olan Ömer Selim Alan, belediye binası önünde coşkuyla karşılandı.

Meşaleler eşliğinde eşi Ceyda Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP Zonguldak İl Başkanı Mustafa Öztürk ve partililerle birlikte belediye binası önünde karşılanan Selim Alan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Milletvekilleri ve il başkanlarının konuşmasının ardından Ömer Selim Alan kalabalığa hitap etti.

2019 yılında başladığı görevinde hizmet ve eser siyaseti yaptığını, ikinci 5 yılla birlikte ustalık döneminin başlayacağını ifade eden Ömer Selim Alan, helallik isteyerek kendisine karşı kırgınlığı bulunanlardan da özür diledi. Alan, "Şimdi icraatları anlatma vakti geldi. Sloganımız 'Daha Yeni Başlıyoruz.' Biz hizmet ve eser siyaseti üretmek için bu makamlara talip olduk. Bir gün dahi mazeret üretmedik. İki yılımız pandemi ile geçti. Rabbim o günlere bir daha bizi döndürmesin. Öyle acılar bir daha bizlere yaşatmasın. Asrın felaketini yaşadık. Belediye başkanlarım, milletvekillerim ve il başkanımızla oradaydık. Rabbim bir daha bize böyle acılar göstermesin. Ama Zonguldak'ımızı hiç unutmadık. Zonguldak bizim için aşk, sevgi. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Bu hikayeyi sizlerle beraber 5 sene yazdık. Şimdi daha iyi hikayeler yazmak için dün ismimiz açıklandıktan sonra kollarımızı sıvadık. Hem MHP hem de AK Parti il başkanımın ortasında dilek tuttum. 31 Mart'ta 'ipi göğüsleyeceğiz' dedik. Çalışmaya başladık. Cumhuriyetimizin ilk vilayeti. Emeğin başkenti. Enerji başkenti olmaya talip olan Zonguldak'a hep beraber 31 Mart'ta kazanarak bu hizmetleri yapmaya hazır mıyız? 5 senede fiziken saçlarıma daha fazla ak düştü. Ama çıraklık dönemini de geride bıraktık. Bu dönemde istemeden, bilmeyerek, farkına varmadan, üzdüğüm, gönül kırgınlığına sebebiyet verdiğim var ise hepsinden özür diliyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Biz bu hizmetleri yapabilmek için gerçekten çok çalıştık. Bazen gözümüzden kaçmış olabilir. Bazen hizmet etmek için gözden kaçırdığımız, unuttuğumuz kardeşlerim, ağabeylerim, teyzelerim. Hepinizden helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Ustalık döneminde 2024'te çok daha farklı bir Zonguldak Belediyesi olacak" dedi.

Belediye başkanı Ömer Selim Alan konuşmasını bir elini "Rabia" bir elini de "Bozkurt" işareti yaparak tamamladı. - ZONGULDAK