Zonguldak\'ta dere ıslah çalışmaları önemli bir adım

Politika

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan şehir merkezinde yapılan dere ıslah çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Zonguldak Belediyesi ve Merkezi Hükümet Yatırımlarının uyumuna dikkat çeken Mustafa Çağlayan yaptığı açıklamada "Fevkani Köprüsü'nün kaldırılmasından sonra şehrimiz nefes aldı. Şehrimizin umudu yeniden dirildi. Bu umudu yeşertmeliyiz. Fevkani Köprüsü'nün kaldırıldığı alanda DSİ ile birlikte dere ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Dere ıslah çalışmalarının bitimi ile birlikte fevkani Köprüsü'nün yıkılması çok daha büyük anlamlar taşıyacak, çok daha estetik bir yapıyla karşı karşıya kalacağız. Islahın bitimi ile beraber cam korkuluklarla çok daha estetik bir yapıya kavuşacaktır. Kıymetli hemşerilerim hangi partiye gönül vermiş olursak olalım bu çalışmaların hızlanması akamete uğramaması ve katlanarak devam edebilmesi için sizlerden desteğinizi rica ediyoruz. Büyüklerimiz atalarımız her zaman söylerdi belediye iktidarda olmalı Uyum içerisinde çalışmalı diye. Bu çalışmaları gördüğümüzde Onların ne demek istediğini çok daha iyi anlıyoruz. Kalın sağlıcakla"dedi. - ZONGULDAK