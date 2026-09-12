Zorlu Sivas'ta açıkladı, Türkpol için teşkilatlanma modeli çalışması sürüyor - Son Dakika
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Zorlu Sivas'ta açıkladı, Türkpol için teşkilatlanma modeli çalışması sürüyor

Zorlu Sivas\'ta açıkladı, Türkpol için teşkilatlanma modeli çalışması sürüyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Sivas'taki 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında Interpol benzeri Türkpol yapılanması üzerinde çalıştıklarını söyledi. Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da yapılacak Türk Devletleri zirvesinde birçok müjdenin açıklanacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Sivas'ta katıldığı 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu. Prof. Dr. Zorlu, "Uzun süredir Türkpol yapılanması üzerine çalışmalar yapıyoruz. İnterpol benzeri, güvenlik birimlerimizin iş birliğini sağlayacak bir teşkilatlanma modeli üzerinde çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, MKYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetle Sivas'ta bir dizi programa katıldı. 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında parti teşkilatları ve basın mensupları ile bir araya gelen Zorlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin birçok noktasında bu buluşmaların eş zamanlı düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında şu anda ülkemizin dört bir yanında partimizin yetkili organları, milletvekillerimiz ve teşkilatımızın değerli üyeleriyle birlikte vatandaşlarımızla buluşuyor, aslında ciddi bir kucaklaşmayı da yeniden ülke sathına yayacak bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aslında siyaset üstü bir vizyon ve inşa projesidir" dedi.

Ankara'da Türk Devletleri zirvesi yapılacak

Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefine ilerlediğini ifade eden Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Dış politikada güçlü devlet anlayışımız da Türkiye Yüzyılı'nın önemli unsurlarından biri olacak. Çok şükür tam bağımsız Türkiye hedefini hep birlikte konuşuyoruz. Bu hedefin dış politika ayağında önemli bir sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üstlendim. Biliyorsunuz AK Partimiz bünyesinde Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı kuruldu. 8 Türk devleti, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında iş birliğini güçlendirerek yaşadığımız coğrafyada barışın, huzurun ve refahın adresi olmaya başladı. Şimdi önemli bir sürece hazırlanıyoruz. Ankara, Türk Dünyası Turizm Başkenti oldu. 29-30 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleri Ankara'da bir araya gelecek. Biz de bu zirveye güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah önemli çalışmalar ve müjdeler Cumhurbaşkanımız ve devlet başkanlarımız tarafından orada açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

"Türkpol üzerinde çalışıyoruz"

Son günlerde gündeme gelen 'Türkpol' konusu ile ilgili konuşan Prof. Dr. Zorlu, "Bunlardan biri uzun süredir üzerinde çalıştığımız Türkpol yapılanması. Interpol benzeri, güvenlik birimlerimizin iş birliğini sağlayacak bir teşkilatlanma modeli üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Birçok müjde açıklanacak

29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan zirvenin konu başlıklarını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Ortak müze kart uygulamasıyla vatandaşlarımızın Türk devletlerindeki müzeleri ve tarihi eserleri tek kartla gezebilmesini hedefliyoruz. Genç kardeşlerimize de önemli bir müjde vermek istiyorum. Bu konuda bize çok sayıda talep geliyordu. Avrupa Birliği'nin yıllar önce uyguladığı ortak geçiş sistemi benzeri bir modeli havaalanlarımızda hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, belki de pasaportsuz seyahatin önünü açacak önemli bir adımı bu zirvede atmış olacağız. Bunlar bir zamanlar hayal bile edilemeyecek konulardı. Bugün ise bunları konuşuyor, daha fazlasını nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Şu anda ortak bir banka kurulması konusunda da ilgili kurumlarımızla ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer müjdemiz ise, bunu ilk kez burada ifade ediyorum; Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın İş Birliği Konseyi'ni kuruyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Kürşad Zorlu, Dış Politika, Politika, Güvenlik, AK Parti, Ankara, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Zorlu Sivas'ta açıkladı, Türkpol için teşkilatlanma modeli çalışması sürüyor - Son Dakika

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