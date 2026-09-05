Kaçkar by UTMB öncesi Kaymakam Çiçek, 4K parkurunu koşarak test etti - Son Dakika
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Kaçkar by UTMB öncesi Kaymakam Çiçek, 4K parkurunu koşarak test etti

Kaçkar by UTMB öncesi Kaymakam Çiçek, 4K parkurunu koşarak test etti
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Çamlıhemşin'de düzenlenecek uluslararası Kaçkar yarışı öncesinde Kaymakam Gizem Çiçek, 4K parkurunu koşarak arazi yapısını ve zemin koşullarını inceledi. Parkur, sporcuların mücadelesi öncesinde sahada bizzat test edilmiş oldu.

Kaçkar Dağları'nda düzenlenecek uluslararası organizasyon öncesinde Çamlıhemşin'de çalışmalar devam ediyor. Yarışta kullanılacak parkurlardan 4K güzergâhı da Kaymakam Gizem Çiçek tarafından yerinde incelendi.

Parkurda koşu gerçekleştiren Çiçek, güzergâh boyunca arazi yapısını ve doğal zemin koşullarını gözlemledi. Böylece yarış öncesinde sporcuların mücadele edeceği parkur, sahada bizzat test edilmiş oldu.

Kaçkar by UTMB öncesi Kaymakam Çiçek, 4K parkurunu koşarak test etti

KAÇKARLAR SPORCULARI BEKLİYOR

Kaçkarlar'ın zorlu coğrafyasında gerçekleştirilecek yarış için son hazırlıklar yapılırken, farklı ülkelerden gelecek sporcuların Çamlıhemşin'de buluşması bekleniyor.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken 4K parkuru, sporculara zorlu bir yarışın yanı sıra Kaçkarlar'ın eşsiz manzaraları eşliğinde mücadele etme fırsatı sunacak.

Organizasyon öncesi parkurlardaki kontroller ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Platformu

Çamlıhemşin, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Rize Kaçkar by UTMB öncesi Kaymakam Çiçek, 4K parkurunu koşarak test etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçkar by UTMB öncesi Kaymakam Çiçek, 4K parkurunu koşarak test etti - Son Dakika
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