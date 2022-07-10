1.5 yaşına hareketleri değişti, otizm olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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1.5 yaşına hareketleri değişti, otizm olduğu ortaya çıktı

10.07.2022 12:44
1.5 yaşına hareketleri değişti, otizm olduğu ortaya çıktı

1.5 yaşına hareketleri değişti, otizm olduğu ortaya çıktı Konuşamayan, etrafı ile iletişim kurmayan Çınar, iki senelik eğitimin ardından ailesini sevince boğdu Kocaeli'de yaşayan 4 yaşındaki Çınar, 1.5 yaşına geldiğinde konuşması ve davranışları geri gitmeye başladı.

1.5 yaşına hareketleri değişti, otizm olduğu ortaya çıktı

Konuşamayan, etrafı ile iletişim kurmayan Çınar, iki senelik eğitimin ardından ailesini sevince boğdu

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan 4 yaşındaki Çınar, 1.5 yaşına geldiğinde konuşması ve davranışları geri gitmeye başladı. Aile hemen doktorların yolunu tuttu. Otizm tanısı konulan Çınar, ailesinin iki senelik hasretinin ardından, iyi bir özel eğitim ile konuşmaya başladı. Davranışları da düzelmeye başlayan Çınar, ailesini sevince boğdu.

Kocaeli'de yaşayan Çınar Koral, konuşma yaşında kelimeleri yavaş yavaş söylemeye başladı. Ancak 1.5 yaşına gelen Çınar'ın hem davranışları, hem de konuşması geriye gitmeye başladı. Bir süre sonra hiç konuşmamaya başlayan Çınar'ı, ailesi hemen doktora götürdü. Çınar'a otizm tanısı konulurken aile iyi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aramaya başladı. Bir süre yapılan araştırmanın ardından aile, Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile tanıştı. Hemen merkezin yolunu tutan aile, eğitime başladı. Yaklaşık iki yıl sonra, iyi bir eğitim ile Çınar tekrar konuşmaya ve sosyalleşmeye başladı.

Yaşadıklarını anlatan baba Hüseyin Koral, "Çınar konuşma evresindeyken birden geri gitmeye başladı. Her şeyi tadan bir çocuktu, hiçbir şey yememeye başladı. Sadece bisküvi ve süte döndü. Doktora götürdük. 4 yaşından sonra tanı koyabildiklerini söyledi. Biz yine durmadık araştırdık. Birkaç tane daha doktora gördük. Otizm olduğunu söylediler. Buraya geldik, görüşme yaptık. Otizm olduğunu kabullendik. Eğitimimize devam ettik. İki sene zaman geçti. Şu an çocuğum her şeyi algılıyor. Talepleri var, istekleri var, konuşmaya başladı. Kelime çıktıları çok güzel" dedi.

Doğa ile iç içe olduklarını ifade eden baba Koral, "Burası veliler içinde bir rehabilite. Her şey var. Ormanda arayacağın her şey burada var. Ben, çocuğum otizmden kurtulsa bile, kurum burada olduğu sürece getireceğim" diye konuştu.

Her şey 1.5 yaşında başladı

1.5 yaşına kadar her şeyin normal gittiğini ifade eden Koral, "Tam konuşma evresinde birden susmaya başladı. Bizimle iletişimi kesip, kendi dünyasını kurmaya başladı. Tamamen bizden koptu. Bu çocuğun hareketlerinden belli etmeye başladı. Bizde kabullendik. Allah razı olsun kurumumuzdan. Şu an çok çok iyi. 1.5 yaşından sonra televizyona ilgisi vardı. Akşamları annesinin telefonuna bakardı. Bırak dediğin zaman bırakırdı. Yavaş yavaş geri gitmeye başladı. Bundan dolayı mı bilemem. İlk zamanlar bile buraya ağlayarak geliyordu, şimdi kendi gelmek istiyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Çınar, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 1.5 yaşına hareketleri değişti, otizm olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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