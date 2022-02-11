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1 metreyi aşan karda sağlık ekiplerinin hasta kurtarma mücadelesi - Son Dakika

1 metreyi aşan karda sağlık ekiplerinin hasta kurtarma mücadelesi

11.02.2022 11:28

1 metreyi aşan karda sağlık ekiplerinin hasta kurtarma mücadelesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın ve sırt ağrıları artan hasta, yoğun tipi ve kara rağmen sağlık ekiplerinin 3 saatlik mücadelesi sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

1 metreyi aşan karda sağlık ekiplerinin hasta kurtarma mücadelesi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın ve sırt ağrıları artan hasta, yoğun tipi ve kara rağmen sağlık ekiplerinin 3 saatlik mücadelesi sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de yaşayan Rojhat Çetinkaya'nın başlayan karın ve sırt ağrıları şikayeti üzerine yakınları sağlık ekiplerinde destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen UMKE ekibi, tipi ve kardan dolayı 3 saat çalışmanın sonucunda köye ulaştı. Evden ilk muayenesi yapılan genç, daha sonra sedyeyle 1 metrelik karın içinden taşındığı paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasta yakını Şefik Çetinkaya, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Onlar tipi ve kar demeden bizim hasta için seferber oldular. Allah onlardan razı olsun. Tabi ki bizim hastamız sağ tarafından ve sırtında öğlenden beri ağrılar vardı. En sonunda bizde UMKE ve 112 sağlık çalışanlarına haber verdik. Şimdi muayene edip evden aldılar. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

1 metreyi aşan karda sağlık ekiplerinin hasta kurtarma mücadelesi
1 metreyi aşan karda sağlık ekiplerinin hasta kurtarma mücadelesi
1 metreyi aşan karda sağlık ekiplerinin hasta kurtarma mücadelesi

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Yüksekova, Kadıköy, Hakkari, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 1 metreyi aşan karda sağlık ekiplerinin hasta kurtarma mücadelesi - Son Dakika


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