10 Aylık Tuna Bebeğin Hayatı Tehlikede

Sağlık

BURSA'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna üzüm kaçan ve hastanede tedaviye alınan 10 aylık Tuna bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi. Necla (27) ve Vedat E. (32) çiftinin 10 aylık bebekleri Tuna E., üzüm yerken aniden nefessiz kalıp yere düştü. Aile, durumu fark ettikten sonra bebeği özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle boğazındaki üzüm tanesi çıkarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.