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100 kilogram bozuk ve küflü sucuk imha edildi - Son Dakika
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100 kilogram bozuk ve küflü sucuk imha edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine yaklaşık 100 kilo etiketsiz ve bozulmuş sucuklar imha edildi. Sucuklar üzerinde yapılan incelemede bozuk ve küflü olduğu tespit edildi.

100 kilogram bozuk ve küflü sucuk imha edildi
05.01.2024 - 21:33,  Güncelleme: 21:36
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100 kilogram bozuk ve küflü sucuk imha edildi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi yolu üzerinde vatandaşların ihbarı ile ortaya çıkan yaklaşık 100 kilo etiketsiz ve bozum sucuk Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Menteşe Belediyesi Zabıta ekiplerinin gerekli incelemesinin ardından imha edildi.

Düğerek Mahallesi Yolu üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan yaklaşık 100 kilo bozuk, etiketsiz ve bozulmuş sucuk vatandaşlar tarafından Menteşe Belediyesi ve Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren Belediye ve İlçe Tarım ekipleri sucuklar üzerinde yaptığı incelemede bozuk ve küflü olduğunu tespit etti.

Menteşe Belediyesi ekiplerince toplanan bozuk ve küflü sucuklar imha edilmek üzere araç ile bulunduğu yerden alındı. İlçe Tarım ve Menteş Belediyesi Zabıta ekipleri imha edilen bozuk ve küflü sucuklar ile ilgili tutanak tanzim etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık 100 kilogram bozuk ve küflü sucuk imha edildi - Son Dakika


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