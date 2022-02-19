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103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti - Son Dakika

103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti

19.02.2022 01:23

103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti Bursa'da yaşayan 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar koronavirüsü yendi.

103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti

BURSA - Bursa'da yaşayan 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar koronavirüsü yendi. Çekirge Devlet Hastanesinden taburcu olan Gülbahar, herkesi aşı olmaya davet etti.

Bir hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesine gelen ve yapılan tahliller sonucunda Korona testi pozitif çıkan 8 çocuğu ve 135 torunu olan Kıymet Gülbahar, 7 günlük koronovirüs tedavisinin ardından taburcu oldu.

Covid-19 aşılarını zamanında yaptıran ve hastalık sürecini hafif atlatan 103 yaşındaki Gülbahar, herkesi aşılarını olmaya davet etti.

Hastanın karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Çekirge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Kamuran Erkoç, Kıymet Teyze'ye yapılan testin pozitif çıkması üzerine hastamıza akciğer tomografisini de çektirdik. Akciğer tomografisinde tutulumu olduğunu gördük ve 103 yaşında olduğu için kendisini evde değil de hastanede tedavi etme kararı aldıklarını söyledi.

Hastanın daha önce aşılarını tam olarak yaptırmasının büyük avantaj sağladığını ve bu sayede tedaviye çok iyi yanıt verdiğini aktaran Op.Dr.Erkoç, sözlerine şöyle devam etti:

Pandeminin ilk dönemlerinde ileri yaştaki hastalarımızı maalesef Covid-19 nedeniyle kaybediyorduk. Zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız Kıymet Teyze gibi şifa ile taburcu olup evlerine gidebiliyorlar. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi, altta yatan kronik hastalığının olmaması ve bizim burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda da bugün taburculuğunu gerçekleştiriyoruz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık uzun ömür diliyoruz.

103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti
103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti
103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti

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103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti 103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 258 kişi vefat etti, 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Son 1 haftada hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Son 1 haftada hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü

Koronavirüs, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 103 yaşındaki kadın korona virüsü yendi, herkesi aşı olmaya davet etti - Son Dakika


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