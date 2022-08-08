Menopoza girmek üzere olduğunu öğrendi; altın yumurta ile anne oldu

2019 yılında hayatlarını birleştiren Birgül-Davut Erden çiftinin doğal yollarla elde edilen iki gebeliği düşükle sonuçlandı. Sağlık kontrolleri sonrası menopoza girmek üzere olduğunu öğrenen Birgül Erden (38) tüp bebek tedavisine başladı. Kişiye özel uygulanan tedavi yaklaşımıyla son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi. Başarılı tedavi süreci sonrası bebeğine kavuşan anne Erden, "Çok şükür sonunda da kızımıza sağlıkla kavuştuk. Aygüneş evimize güneş gibi doğdu. Annelik muhteşem bir duyguymuş" dedi.

İstanbul'da yaşayan Birgül-Davut Erden çifti, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Doğal yollarla elde edilen iki gebeliği düşükle sonuçlanan Birgül Erden'in hayalleri yarım kaldı. Yaşadıkları kayıpların ardından doktora başvuran 38 yaşındaki Birgül Erden, menopoza girmek üzere olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan çift için tek çare tüp bebek tedavisiydi. Yakınlarının önerisi ile Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Remzi Abalı'ya ulaşan çifte kapsamlı bir değerlendirmenin ardından tüp bebek tedavisi uygulandı. Son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi ve transferin ardından Erden çiftine müjdeli haber verildi. Geçtiğimiz günlerde kızları "Aygüneş"e kavuşan anne Birgül Erden, "Menopoza girmek üzere olduğumu öğrendiğimde asla çocuğum olmaz diye düşündüm. Çevremde hamile olan kadınları görünce saatlerce ağlıyordum. Çok şükür ki tek kalan yumurtam ile kızımız dünyaya geldi. O bizim son şansımızdı. Annelik çok güzel bir duyguymuş. Dilerim ki isteyen herkes bu duyguyu tatsın" şeklinde konuştu.

SON KALAN YUMURTA TEK ŞANSLARIYDI

Prof. Dr. Remzi Abalı'nın kapısını kalan çift muayene edildi ve yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisinde başlandı. Kişiye özel uygulanan tedavi yaklaşımıyla son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi. Transferin ardından hamilelik haberini alan çiftin kızları Aygüneş, mayıs ayında dünyaya gözlerini açtı. Anne Birgül Erden, "Menopoza girmek üzere olduğumu duyunca inanamadım, sonrasında çocuğum olmayacak fikrine kendimi alıştırdım. Tek yumurtam ile son şansımızı değerlendirmiş olduk. Acaba yine düşük yapar mıyım diye endişelendim ama doktorumuz tüm süreç boyunca yanımızdaydı ve çok sağlıklı bir hamilelik geçirdim. Çok şükür sonunda da kızımıza sağlıkla kavuştuk. Aygüneş evimize güneş gibi doğdu. Annelik muhteşem bir duyguymuş" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

İLK TÜP BEBEK DENEMESİNDE POZİTİF SONUCA ULAŞILDI

Erden çiftinin en büyük hayaline kavuşmasını sağlayan ve süreci başarıyla yürüten Prof. Dr. Remzi Abalı, uygulanan tedaviye dair detayları şu sözlerle aktardı:

"İki defa yaşadığı düşük, ileri yaş ve azalmış yumurta rezervi ile başvuran çiftimize öncelikle detaylı bir değerlendirme yaptık. Yumurta kalitesini artırmak için doğru beslenme, kaliteli uyku ve sağlıklı yaşam tarzı önerilerini sunduk. Ardından vakit kaybetmeden doğru bir zamanlamayla tüp bebek tedavisine başladık. Kaliteli bir yumurta elde ettik ve kaliteli bir embriyo oluşturduk. İlk denememizde pozitif sonuca ulaştık ve sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından çiftimiz kızları Aygüneş'i kucağına aldı."

KADIN YAŞI YUMURTA REZERVİNİ DOĞRUDAN ETKİLER

"Kadınların 35 yaşından sonra yumurta sayısı ve kalitesi ciddi oranda azalmaya başlar. Genetik ve çevresel bazı faktörlere bağlı olarak bu değerlerin daha genç yaşlarda da azalarak erken menopoz sürecini başlattığı bilinmektedir" diyen Prof. Dr. Remzi Abalı, "Yumurtalık rezervinin azalmasının en önemli nedeni yaşın ilerlemiş olmasıdır. Yaşın yanı sıra yumurtalıkla ilgili operasyonlar, radyoterapi ve kemoterapi, sigara-alkol tüketimi, çikolata kisti varlığı, fazla kiloya bağlı obezite ve Turner sendromu yumurta sayısı ve kalitesinin azalmasında etkin rol oynar. Günümüzde ultrasonografi ile yumurtalıkların değerlendirmesi ve kanda Anti Mullerian Hormon (AMH) düzeyinin belirlenmesi en doğru sonucu vermektedir. Yumurta rezervi azalan kadınlarda doğal yollarla gebelik oluşmuyorsa tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmaları mümkündür. Bu problemi yaşayan kadınlarda birden fazla yumurta toplama işlemi gerekebilir. Tüp bebek tedavisinin deneyimli hekimler tarafından yapılması da başarı için oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.