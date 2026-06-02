21 Aylık Bebek Helikopterle Nakledildi - Son Dakika
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21 Aylık Bebek Helikopterle Nakledildi

21 Aylık Bebek Helikopterle Nakledildi
02.06.2026 22:18
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Muş'tan İstanbul'a nakledilen 21 aylık Ecrin bebeğin tedavisi üst hastanede devam edecek.

Muş'un Malazgirt ilçesinde rahatsızlanan 21 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a, ardından uçak ambulansla İstanbul'a nakledildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 21 aylık Ecrin bebek için yapılan ilk değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi. Minik hastanın sağlık durumunun yakından takip edilmesi üzerine sevk süreci hızla başlatıldı. Tedavisinin İstanbul Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülmesi planlanan Ecrin için zamanla yarış başladı. Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen nakil kapsamında 21 aylık Ecrin, helikopter ambulansla Van'a ulaştırıldı. Burada hazır bekletilen uçak ambulansa alınan minik hasta, sağlık personelinin gözetiminde İstanbul'a sevk edildi. Nakil süresince Ecrin'in sağlık durumunun stabil tutulması için gerekli tüm tıbbi önlemler alınırken, sevk operasyonu başarıyla tamamlandı. İstanbul Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan minik Ecrin'in tedavisine başlanırken, sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde zamanla yarışılan kritik sevk süreci sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 21 Aylık Bebek Helikopterle Nakledildi - Son Dakika

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