3 Yeni İlaç Geri Ödeme Kapsamında - Son Dakika
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3 Yeni İlaç Geri Ödeme Kapsamında

3 Yeni İlaç Geri Ödeme Kapsamında
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Bakan Işıkhan, 1'i yerli 3 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Hizmetler genişletildi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan yeni düzenlemelerle 1'i yerli üretim 3 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız yeni düzenlemeler; 2 adet Hemofili B ilacı ve 1 adet kanser ilacı olmak üzere 1'i yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamımıza aldık. Eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 40 oranında artırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerini güncelledik, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 3 Yeni İlaç Geri Ödeme Kapsamında - Son Dakika

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