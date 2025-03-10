40 Yıl Sonra Görme Umudu Yeniden Doğdu - Son Dakika
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Sağlık

40 Yıl Sonra Görme Umudu Yeniden Doğdu

Çorum'da 40 yıl görme kaybı yaşayan kadın, kornea nakliyle görme yetisini geri kazandı.

10.03.2025 14:35
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40 yıldır yaşadığı görme kaybından kornea nakliyle kurtuldu

ÇORUM - Çorum'da, 15 yaşındayken virüs enfeksiyonu sebebiyle bir gözünde görme kaybı yaşamaya başlayan kadının görme umudu, 40 yıl sonra yapılan kornea nakliyle yeniden yeşerdi.

Çorum'da yaşayan 55 yaşındaki Filiz Küçükyardımcı, sağ gözünde 15 yaşından beri yaşadığı görme kaybı sorunundan kurtulmak için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine başvurdu. Hastanede yapılan muayenede, Küçükyardımcı'nın sağ göz kornea tabakasının saydamlığını kaybettiği belirlendi. Yapılan görüşmede, hastanın 40 yıl önce gözünde virüse bağlı oluşan enfeksiyon neticesinde görme kaybı yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Ulusal Kornea Nakli Bekleme Listesine alınan hastanın nakil işlemi, uygun korneanın bulunmasının ardından başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası klinik takip sürecine alınan hasta, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Hastanın görme düzeyinin zamanla düzelmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hastayı ziyaret eden Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim, Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi, Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin ve Uzman Dr. Caner Öztürk'den hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

"Kısa zaman içerisinde 2'nci operasyonu yapmak bizim için çok kıymetliydi"

Geçen haftalarda ilki gerçekleşen kornea naklinin 2'ncsini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, "Bugün hastanemizde, geçtiğimiz günler ilkini gerçekleştirdiğimiz kornea nakli ameliyatının 2'ncisini gerçekleştirdik. Birinci operasyon son derece başarılıydı. Şehrimizde ilkti, hastamızı şifayla taburcu ettik. Hekimlerimiz de hastamızı yakından takip ediyorlar. Kısa zaman içerisinde ikinci operasyonu yapmak bizim için çok kıymetliydi. Çünkü işlemin ve nakil operasyonlarının devam devamlılık arz etmesi ve daha fazla hastamızın faydalanabilmesi açısından bu durumu çok önemsiyorduk. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi göz hastalıkları kliniğimiz hastanemizin en nitelikli, en kapsamlı kliniklerinden bir tanesidir. Şüphesiz buradaki başarı, buradaki bütün emek, göz hastalıkları kliniğindeki çok kıymetli hocalarımızın, çok kıymetli sağlık çalışanlarımızın ve destek personelimizin emeğidir. İnşallah hastanemize bundan sonraki süreçte bunun gibi çok daha çeşitli ve nitelikli operasyonları ve işlemleri katarak yolumuza devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarıma, başta hocalar olmak üzere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Görme düzeyinin artmasını bekliyoruz"

Kornea naklini başarıyla gerçekleştiren Göz Hastalıkları hekimi Uzman Dr. Caner Öztürk ise, "Hastamızın sağ gözüne kornea nakli ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız 15 yaşlarındayken bir virüs enfeksiyonu geçirmiş ve buna bağlı Kornea dediğimiz gözün ön saydam tabakasında bir lekelenme meydana gelmiş. Hastamız görme azlığı şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız muayenede kornea nakli için uygun bir hasta olduğunu belirledik ve hastamızın da gönüllü olmasıyla onu Ulusal Kornea Bekleme listesine aldık. Yaklaşık birkaç ay bekleme sonrasında uygun kornea dokusu bulundu ve dün itibariyle de hastamıza başarılı bir şekilde kornea nakli ameliyatını gerçekleştirdik. Ertesi gün yaptığımız kontrollerde herhangi bir sıkıntı tespit etmedik. Hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz. Bundan sonra da takibini ve tedavisine devam edeceğiz. Görme düzeyinin artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Sağ gözüm 15 yaşımdan beri çok az görüyordu"

Ferit Küçükyardımcı, ameliyatını gerçekleştiren uzmanlara ve hastane yönetimine teşekkür ederek, "Merhabalar dün öğlen saatlerinde kornea nakli oldum. Çok mutluyum. Kornea naklini gerçekleştiren Caner hocama, hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece geçirdim ve benimle çok ilgilendiler. Sağ gözüm 15 yaşımdan beri çok az görüyordu. Hastanemize geldim ve kornea nakli için başvuruda bulundum. Başvuruda bulunduktan sonra hemen çıktı. Kornea nakli oldum. Şu an çok mutluyum ve hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 40 Yıl Sonra Görme Umudu Yeniden Doğdu - Son Dakika

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