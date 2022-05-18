43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Antalya'da başladı - Son Dakika
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43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Antalya'da başladı

18.05.2022 16:52
43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Antalya'da başladı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, "D vitamini eksik olan kişilerin kendi kendilerini tedavi etmemeleri gerekiyor.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Atmaca, "D vitamini eksik olan kişilerin kendi kendilerini tedavi etmemeleri gerekiyor. D vitamini takviyesi ya da eksikliği için mutlaka hekime başvurması ve belli aralıklarla tahlillerinin yapılması lazım." dedi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi" başladı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Atmaca, kongre kapsamında düzenlendiği basın toplantısında, yurt içi ve dışından alanında uzman bine yakın katılımcıyla, endokrinolojide diyabet, beslenme, tedavilerde kullanılan ilaçlar, aşılar, troit hastalıkları, gebelik, çocuk ve metabolik hastalıklar, obezite gibi konuların ele alınacağını söyledi.

D vitamininin önemine değinen Atmaca, D vitamininin yüzde 90-95'inin güneş ışınlarından geldiğini aktardı.

Nisan ve kasım arasında öğlen saatlerinde 15-20 dakika kol ve bacakları güneşe göstererek D vitamini alınacağını belirten Atmaca, besinlerde D vitamininin çok az görüldüğünü bildirdi.

D vitamini eksikliğinin özellikle kas ve iskelet sistemine etkileri olduğuna dikkati çeken Atmaca, D vitamininin bağışıklık sistemi ve kalp sağlığında ve bazı kanserlerin önlenmesinde olumlu etkileri bulunduğunu kaydetti.

Atmaca, yaşlıların, karaciğer böbrek, mide ve bağırsak sistemi hastalığı bulunanların D vitamini taraması yapmasının önemli olduğunu dile getirerek, "D vitamini eksik olan kişilerin kendi kendilerini tedavi etmemeleri gerekiyor. Eczaneden ampul alıp kırıp içmeler, yüksek dozda D vitamini kullanımı gibi, bunların hiçbirini önermiyoruz. D vitamini takviyesi ya da eksikliği için mutlaka hekime başvurması ve belli aralıklarla tahlillerinin yapılması lazım." diye konuştu.

Diyabet ve obezitenin de ele alındığı kongre, 22 Mayıs'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

Endokrinoloji, Metabolizma, Antalya, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Antalya'da başladı - Son Dakika


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