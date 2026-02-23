50 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktılar - Son Dakika
50 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktılar

23.02.2026 11:34
Rize'de iki arkadaş, 50 yıllık sigara alışkanlıklarını ücretsiz tedavi ile bıraktı.

Rize'de yaşayan 69 yaşındaki Süleyman Kösoğlu ile 66 yaşındaki arkadaşı Recep Bilgi, yaklaşık 50 yıllık sigara içme alışkanlıklarını, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde birlikte aldıkları ücretsiz tedavi ve danışmanlık desteğiyle bıraktı.

Uzun yıllardır kullandığı sigarayı bırakma kararı alan Kösoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gittiği sırada arkadaşı Bilgi'nin iş yerine uğradı.

Kösoğlu, arkadaşı Bilgi'nin de sigarayı bırakmayı düşündüğünü söylemesi üzerine birlikte gittikleri merkezde tedaviye başladı.

Yaklaşık yarım asırdır içtikleri sigarayı tedaviyle birlikte bırakan iki arkadaş, aile ve çevrelerinin olumlu tepkisiyle de moral buluyor.

Sigarayı bırakma sürecini AA muhabirine anlatan Kösoğlu, bir cenaze töreninde karşılaştığı İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral'ın kendisini sigarayı bırakması için yönlendirdiğini söyledi.

Arkadaşı Recep Bilgi'nin de sigarayı bırakmak istemesiyle süreci daha iyi geçirdiğini dile getiren Kösoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep arkadaşımın iş yerine uğradım, 'nereye gidiyorsun?' dedi. Ben de 'sigara bırakmaya, polikliniğe gidiyorum' dedim. O da 'beni de al, beraber gidelim' dedi. Bir hafta sonra Recep geldi ve onunla beraber başladık. Ondan sonra hoca ile tanıştırdılar bizi. İlk başta Recep 'ben sigarayı bırakamam' dedi. Ona 'öyle bir şey yok, madem girdik bu yola devam' dedim ve öyle başladık."

Eşinin de sigarayı bırakmasından memnun olduğunu ifade eden Süleyman Kösoğlu, sigarayı bırakmayı düşünenlere ise "Bir an önce bıraksınlar, bunun ötesi yok. Hem cebinize hem de sağlığınıza zarar." tavsiyesinde bulundu.

"Şu anda dumanından dahi rahatsız oluyorum"

Recep Bilgi ise arkadaşı sayesinde tedaviye başlamaktan ve sigarayı bırakmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Artık hiç sigara içmediğini dile getiren Bilgi, "Şu anda dumanından dahi rahatsız oluyorum. En azından üzerimde koku yok. Torunlarım daha güzel sarılıyor, 'dede çok güzel kokuyorsun' diyor. Daha önce 'dede sigara içiyorsun, çok pis kokuyorsun' diyorlardı. En büyük sevincim, sigarayı bırakmada torunlarımdır." diye konuştu.

Bilgi, sigarayı daha önce bırakmadığı için pişman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gelsinler, en azından bir deneme yapsınlar. Bırakıp, bırakmamak onlara ait. İlk başta beyinde bitiyor bu iş. Ben ilk başta geldiğim zaman 'bırakacağım' diye inanmıyordum ama oldu, bıraktık. Belirli günlerde, belirli saatler arasında ilaçları var. Bunları uyguluyorsun ve tedavi sürüyor. Bu sürede üç ya da dört defa hocam çağırıyor. Olay bu, bir şey değil yani. Ücret yok, hiçbir şey yok. Her şeyi devlet karşılıyor."

Sigarayı bıraktıktan sonra yaşadığı değişikliklere değinen Bilgi, "Ben merdiven çıkamazdım. Bir kat dahi çıkamazdım. İki, üç kat çok rahat çıkıyorum şu anda." dedi.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral de sigara kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığının, tütün kullanımını önleyici anlamda ciddi faaliyetlerinin olduğuna işaret eden Demiral, "Bugün MHRS'den randevu almak istediğimiz zaman tanımlanmış sigara bırakma polikliniklerimiz var. Bütün hastanelerimizde, ilimizde de mevcut. Şu anda 2026 Şubat ayı itibarıyla 9 sigara bırakma polikliniğimiz var. 10'uncuyu da açmak üzereyiz." diye konuştu.

İlaçlı tedaviyle hastaların ücret ödemeden hizmet aldığını hatırlatan Demiral, "Bunların tamamı bizim gerek sigara bırakma polikliniklerimizde gerekse burada sağlıklı yaşam merkezimizde karşılanabilmekte. Vatandaşlarımıza 'sigarayı bırak, hayatı bırakma' diyoruz." sözlerini sarf etti.

