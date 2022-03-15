580 gram doğan Sude bebek hayata tutundu - Son Dakika

580 gram doğan Sude bebek hayata tutundu

SAMSUN Gebeliğin 28. haftasında 580 gram ağırlığında dünyaya gelen Sude bebek yoğun bakımda geçirdiği 4 aylık tedavi ve bağırsak enfeksiyonu ameliyatının ardından ailesine kavuştu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Keziban ve Özden Ateşgöz çiftinin bebekleri Sude Gupse Ateşgöz gebeliğin 28. haftasında 580 gram ağırlığında parmak bebek olarak dünyaya geldi. Hemen yoğun bakıma alınan Sude bebek burada VM Medical Park Samsun Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak gözetiminde bir süre tedavi edildi. Ardından bağırsaklarında yırtılma ve enfeksiyon meydana gelen Sude bebek ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayşe Bahar Edirne tarafından yapılan ameliyat başarılı geçti. Yoğun bakımda 1 kiloya kadar ulaşan bebek ailesi ile taburcu edildi. 5 aylık iken hekime kontrole getirilen Sude bebeğin 5 kiloya kadar ulaştığı ve keyfinin yerinde olduğu gözlemlendi.

Tıpta nadir durum

Bebeğin tedavisini anlatan Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, "Bebeğimiz 28. haftada 580 gram olarak erken doğdu. Daha sonra burada yeni doğan yoğun bakımımızda bir süre takip edildikten sonra bağırsakların bir enfeksiyon ve yırtılma gelişti. Sonra biz zaman geçirmeden acil olarak müdahale ettik. Bağırsaklarını geçici bir süre olarak dışarı aldık. Daha sonra yoğun bakımda biraz büyüyüp 1 kiloya yaklaştıktan sonra tekrar yerleştirip kapattık. Bu süreçte bebeği besleyerek gaitasını poposundan yapmasını bekledik. İkinci ameliyatından 3 gün sonra beslenmeye başladı. Şimdi sağlıklı, kocaman, güzel, tatlı bir kız oldu. Doğduğunda 580 gram boyunda çok küçük bir bebekti. Ama bizim yeni doğan yoğun bakım ekibimizin tecrübesi emeği ve annemizin sabrı sayesinde sağlığına kavuşarak bugünlere getirdik. Elimizden geleni yaptık. Sude bizden daha fazla çalıştı. Bizden daha fazla emek harcadı. Yaşamak için çok çabaladı. Mutluyuz. Bu kadar küçük bir bebeğin hayatta kalması tıpta nadir bir durumdur fakat önemli olan doğduktan sonra yaşatılabilmesidir. Uygun şartlarda, donanımlı yoğun bakımlarda takip edilebilmesidir. Bizim ameliyatımız başarılı olmuş olabilir. Ancak ameliyatımız kadar önemli olan ameliyat sonrası bakımıdır" dedi.

Umut oldu

Anne Keziban Özateş ise, "Ben çok mutluyum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bebeğimiz 580 gram doğduğunda umudum yoktu. Bize umut oldu. Hocalarım bize umut oldu. Çok şükür bu günlere gelebildik. Şu anda durumu harika" diye konuştu.