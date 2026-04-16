61. Türk Pediatri Kongresi Kemer'de Başladı

16.04.2026 16:51
Kemer'de başlayan kongrede çocuk sağlığı ve dijitalleşmenin etkileri ele alınıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde "Umudun adı: Çocuk" temasıyla düzenlenen "61. Türk Pediatri Kongresi", 2 bin 200 uzman hekimin katılımıyla başladı.

Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen kongre, Kurum Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Karadağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Organizasyon kapsamında dijital çağın çocuk sağlığı üzerindeki etkileri, beslenme sorunları ve bilinçsiz takviye kullanımı gibi güncel konular masaya yatırılıyor.

"Dijital oyunlar şiddeti körüklüyor"

Kasapçopur, kongrede yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Şiddet içerikli oyunların çocuklar için evrensel bir sorun haline geldiğini belirten Kasapçopur, "Dijital oyunlar çocuklara şiddet aşılıyor. Bu oyunlarda can aldıkça kazanma algısı oluşturuluyor. Çocuklarımızı bu tip içeriklerden korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş da ebeveynlerin vakit geçirmek için çocuklara telefon ve tablet vermesinin gelişimsel riskler taşıdığını vurguladı.

Bilinçsiz vitamin kullanımı karaciğer yetmezliği riski taşıyor

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, kontrolsüz gıda takviyesi ve vitamin kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını kaydetti.

Vitamin zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunan Kıykım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle ABD'de ilaca bağlı karaciğer yetmezliklerinde 10 katına varan bir artış söz konusu. Bunun temel sebebi gıda takviyelerinin bilinçsiz kullanımıdır. Denetimden geçmemiş, 'merdiven altı' olarak tabir edilen ve sadece etiketlenerek piyasaya sürülen ürünler çocuk sağlığını tehdit ediyor. Sosyal medyadaki özendirici yorumlar bu tehlikeli kullanımı artırıyor."

Çocuk sağlığına dair geniş bir yelpazede bilimsel oturumların gerçekleştirileceği kongre, 21 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor
Suudi turist Şişli’de otel odasında ölü bulundu Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu
Richarlison’dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
