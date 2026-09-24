78 yaşındaki kadın hasta, Darende\'den hava ambulansıyla Malatya\'ya sevk edildi

78 yaşındaki kadın hasta, Darende'den hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 78 yaşındaki kadın hasta, damar rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edildi. Hasta, hava ambulansıyla nakledildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde damar rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 78 yaşındaki T.P.'nin damar rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.
T.P., hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Kaynak: İHA
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