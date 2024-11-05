78 Yaşındaki Mücahit, Kalp Ameliyatıyla Hayata Döndü - Son Dakika
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Sağlık

78 Yaşındaki Mücahit, Kalp Ameliyatıyla Hayata Döndü

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Mücahit Tütüncü, kapalı mitral kapak ameliyatı ile hayati riskten kurtuldu, sağlığına kavuştu.

05.11.2024 10:53
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Hayati riski olan 78 yaşındaki Köksal, mitral kapak ameliyatı ile kurtuldu

İSTANBUL - Medipol Sağlık Grubu'ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi, ileri mitral kapak yetmezliği ve ciddi akciğer sorunları yaşayan 78 yaşındaki Mücahit Tütüncü'ye başarılı bir kalp ameliyatı yaptı. Ameliyatı kapalı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Köksal, "Ciddi hayati riski bulunan hastamızın kalbini durdurmadan başarıyla yaptık. Yapılan operasyon diğer hastalara da umut ışığı oldu" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde gerçekleştirilen özel bir kalp operasyonuyla 78 yaşındaki Mücahit Tütüncü sağlığına kavuştu. Yıllar önce geçirdiği bypass ameliyatı, ileri mitral kapak yetmezliği ve ciddi akciğer sorunları nedeniyle zor bir hasta profiline sahip olan Tütüncü, Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibinin kalbi durdurmadan gerçekleştirdiği hassas operasyon ile yeniden hayata tutundu. Prof. Köksal, ileri yaşta zorlu bir kalp operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Tüm ihtimalleri değerlendirdik

Prof. Köksal, 78 yaşındaki hastanın durumunun karmaşıklığına değinerek, "Mücahit amcamızın yaşadığı akciğer problemleri, daha önce geçirdiği bypass ve ileri mitral kapak yetmezliği, ikinci bir ameliyatı oldukça riskli hale getiriyordu. Sağlığını gözeterek tüm ihtimalleri değerlendirdik" dedi.

Kalbi durdurmadan ameliyat yapıldı

Prof. Dr. Köksal ve ekibi, hastanın sağlığını riske atmadan en güvenli operasyon seçeneğini bulmak için kapsamlı bir plan yaptı. Kalbi durdurmadan, göğüs kafesini açmadan, sağ meme altından yapılan küçük bir kesiyle müdahale etmeyi tercih eden ekip, yüksek dikkat ve hassasiyet gerektiren bu operasyonu başarıyla tamamladı. Prof. Köksal, "Tüm süreci en ince ayrıntısına kadar değerlendirdik. Bu yöntemle Mücahit amcamızın hayati riskini yarıdan fazla azalttık. Sağlığına kavuşması bizim için en büyük mutluluk" şeklinde konuştu.

Kendinizi yıpratmayın, kaliteli yaşayın

78 yaşındaki Mücahit Tütüncü, bu zorlu süreci azmi ve uzman ekip sayesinde başarıyla atlattı; onun yaşadığı deneyim ise, kalp hastalarına umut oldu. Tütüncü, " Bursa'dan geliyorum, 14 yıl önce bypass ameliyatı olmuştum. O zaman doktorlar, kalp kapakçığımda sorun olduğunu ama henüz müdahale gerektirmediğini, ileride böyle bir sorunla karşılaşabileceğimi söylemişti. 14 yıl sonra, dedikleri gibi bu sorunla karşılaştım. Eskiden yorulmadan 5 kilometre yürüyebilirken artık kısa mesafelerde dahi zorlanmaya başladım. Bursa'da kapalı ameliyat yapabilecek doktor arayışına girdik, ama bulamadık. Sonunda, İstanbul'da bu alanda uzman olduğunu öğrendiğimiz Cengiz hocama ulaştık ve ameliyat oldum. Herkese teşekkür ederim. Kendinizi yıpratmayın, kaliteli yaşayın" dedi.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 78 Yaşındaki Mücahit, Kalp Ameliyatıyla Hayata Döndü - Son Dakika

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