8. Kattan Düşen Zekeriya Uluşık Hayata Tutundu

Sağlık

Siirt'te 8. kattan düşen şahıs hayata tutundu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 8. kattan düşerek ağır yaralanan 32 yaşındaki şahıs, tedavilerle hayata tutundu.

4 Aralık 2024 tarihinde, bir inşaatın 8. katından düşen 32 yaşındaki Zekeriya Uluşık, ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Yoğun tedavilerle hayata tutunan Uluşık, taburcu edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Süer, hastada düşme sonucu akciğer ve kaburgada hasar olduğunu belirterek, "Hastanemize kabulünün ardından acil olarak tetkiklerini yaptık ve ameliyathaneyi hazırladık. Öncelikle akciğerdeki hasarı onardık, ardından kaburgaları titanyum plaklarla sabitledik. Çok şükür yoğun bakım sürecini atlatarak bugün taburcu edilecek duruma geldi" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Fırat Işık ise, 3 ayrı operasyonla ekstremite kırıklarının düzeltildiğini söyledi. Dr. Işık, "Hastamızın düşme sonucu vücudunda ciddi kırıklar mevcuttu. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Hoca'nın ameliyatı tamamlamasının ardından biz devraldık. 3 seans halinde ortopedik müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Klinik durumunu yakından takip ederek gerekli tüm tedavileri uyguladık. Bugün hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Zekeriya Uluşık ise, doktorlara sonsuz teşekkür ettiğini dile getirdi.