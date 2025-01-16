8. Kattan Düşen Zekeriya Uluşık Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

8. Kattan Düşen Zekeriya Uluşık Hayata Tutundu

Siirt'te 8. kattan düşen Zekeriya Uluşık, yoğun tedavi sonrasında taburcu edildi.

16.01.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 8. kattan düşen şahıs hayata tutundu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 8. kattan düşerek ağır yaralanan 32 yaşındaki şahıs, tedavilerle hayata tutundu.

4 Aralık 2024 tarihinde, bir inşaatın 8. katından düşen 32 yaşındaki Zekeriya Uluşık, ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Yoğun tedavilerle hayata tutunan Uluşık, taburcu edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Süer, hastada düşme sonucu akciğer ve kaburgada hasar olduğunu belirterek, "Hastanemize kabulünün ardından acil olarak tetkiklerini yaptık ve ameliyathaneyi hazırladık. Öncelikle akciğerdeki hasarı onardık, ardından kaburgaları titanyum plaklarla sabitledik. Çok şükür yoğun bakım sürecini atlatarak bugün taburcu edilecek duruma geldi" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Fırat Işık ise, 3 ayrı operasyonla ekstremite kırıklarının düzeltildiğini söyledi. Dr. Işık, "Hastamızın düşme sonucu vücudunda ciddi kırıklar mevcuttu. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Hoca'nın ameliyatı tamamlamasının ardından biz devraldık. 3 seans halinde ortopedik müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Klinik durumunu yakından takip ederek gerekli tüm tedavileri uyguladık. Bugün hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Zekeriya Uluşık ise, doktorlara sonsuz teşekkür ettiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Kurtalan, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Siirt, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 8. Kattan Düşen Zekeriya Uluşık Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: 8. Kattan Düşen Zekeriya Uluşık Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.