87 Yaşındaki Hürü Teyze Kalp Ameliyatıyla Nefes Aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

87 Yaşındaki Hürü Teyze Kalp Ameliyatıyla Nefes Aldı

87 Yaşındaki Hürü Teyze Kalp Ameliyatıyla Nefes Aldı
20.03.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürü Tösten'in kalp kapağı başarıyla değiştirildi, nefes darlığı sona erdi, günlük yaşamına döndü.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp kapağı değiştirilen 87 yaşındaki Hürü Tösten, ameliyatın ardından nefes darlığından kurtularak günlük yaşamına döndü.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Karakaya Beybükü Mahallesi'nde yaşayan Tösten, artan nefes darlığı ve halsizlik şikayetleri üzerine Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Görmüş ve ekibi tarafından yapılan detaylı incelemelerde, hastanın kalbindeki aort kapağının ileri derecede kireçlenerek fonksiyonunu yitirdiği belirlendi.

Hasta, yaklaşık 2,5 saatlik operasyonun ardından kalp kapağı değiştirilerek şikayetinden kurtuldu.

Yaşından dolayı riskli görülen ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

Prof. Dr. Görmüş, AA muhabirine, hastanın kendilerine başvurduğunda yapılan tetkikler sonrası ameliyat kararı aldıklarını söyledi.

Hazırlıkları tamamlayıp hastayı operasyona aldıklarını anlatan Görmüş, "Teyzemizin yaşıyla kıyasladığımızda çok güzel bir biyolojik materyal var. Ama aort kapağı kireçlenmiş, artık ömrünü tamamlamış. Kapağı değiştirmemiz gerekiyordu. Ameliyatı göğsünün hemen yan tarafından, kaburga arasından 3,5-4 santimetre bir yerden açarak kapağını değiştirdik. Çok da güzel bir ameliyat oldu." diye konuştu.

Görmüş, hastanın kısa süreli yoğun bakımda kaldığını, sonrasında servise çıkarıldığını belirterek, "Bu teyzeyi ameliyat edebilir miyiz diye şüphe etmiştim. Kendine iyi baktığını, çok hareketli olduğunu, biyolojik yaşının çok daha güzel olduğunu incelediğimiz tetkiklerde gördük. Onun için ameliyat yapmaya karar verdik. Çocukları da çok destek oldu. Onlar da teyzemizi motive etti." ifadelerini kullandı.

"Şükür nefesim düzeldi"

Tösten de nefes darlığı şikayetinin geçtiğini vurgulayarak, "Ameliyat oldum mu, olmadım mı anlamadım. Şükür nefesim düzeldi. Yürüyorum, yiyorum, kalkıyorum, oturuyorum. Yuvamı özledim, küçücük bahçem var. Mor ve beyaz sümbüllerim var." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 87 Yaşındaki Hürü Teyze Kalp Ameliyatıyla Nefes Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:07:13. #7.13#
SON DAKİKA: 87 Yaşındaki Hürü Teyze Kalp Ameliyatıyla Nefes Aldı
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.