9 Aylık Bebek Hayata Döndü! - Son Dakika
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Sağlık

9 Aylık Bebek Hayata Döndü!

9 Aylık Bebek Hayata Döndü!

Şanlıurfa'da 3 metre yükseklikten düşen bebek, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

22.10.2024 12:18
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Şanlıurfa'da yaklaşık 3 metre yüksekten düşmesi sonucu kafatası kırılan ve beyin kanaması geçiren 9 aylık bebek, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan Kırmızı ailesinin 9 aylık bebekleri Menessa, yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenden düştü.

Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Menessa bebek, Acil Servis'te yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Kafatasında kırık tespit edilen ve beyin kanaması geçiren bebek, Genel Cerrah Uğur Ozan Öztaş tarafından yapılan ve yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla yaşama tutundu.

Öztaş, AA muhabirine, başarılı bir ameliyatla bebeğin beyin kanamasının durdurulduğunu, kafatası kemiğinin onarıldığını ifade etti. Yoğun bakım ve servis süreci sorunsuz geçen bebeğin taburcu edildiğini dile getiren Öztaş, "Hastamız tamamen sağlığına kavuştu. Hastamızı 6 ay kadar rutin takip edeceğiz." dedi.

Viranşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammet Yılmaz, hastanenin birkaç ay öncesine kadar travma sonrasında beyin kanaması geçiren hastalara cerrahi müdahaleyi yapabilecek ekipmana sahip olmadığını, İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle teknik ekipmanları ve personel eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Hastanede bu alanda ilk müdahalenin 9 aylık Menessa'ya yapıldığını aktaran Başhekim Yılmaz, "Uğur Ozan Öztaş hocamız başta olmak üzere tedavi sürecine dahil olan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Artık Viranşehir Devlet Hastanesi olarak beyin kanaması durumunda acil cerrahi müdahaleyi yapabilecek donanıma sahip olduğumuzu tüm hastalarımıza duyurmak istiyorum." dedi.

Anne Fatma Kırmızı ise kızını merdivenden düşmesinin ardından hızlı bir şekilde hastaneye getirdiklerini dile getirerek, "Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti, ameliyatı yapan doktordan Allah bin kere razı olsun. O anda hastanede müdahale edilmeseydi belki kızım şu an ölmüş olacaktı. Emeği geçen bütün hastane çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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