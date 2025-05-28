9 Yaşındaki Mehmet Efe Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde bağırsak rahatsızlığı bulunan Mehmet Efe Arı (9) hayatını kaybetti.Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Efe Arı, 2 ay önce geçirdiği bağırsak düğümlenmesi nedeniyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Arı, 2 gün önce yeniden fenalaştı. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Efe Arı, doktorların tüm çabasına karşın bugün hayatını kaybetti. Arı'nın cenazesi, baba evinde helallik alındıktan sonra Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber – Kamera : Ali GÖKDAL/ KOZAN,(Adana),